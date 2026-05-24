Shakira a lansat videoclipul piesei oficiale pentru Cupa Mondială 2026. În clip apar fotbaliști precum Messi, Mbappe sau Harry Kane

1 minut de citit Publicat la 17:09 24 Mai 2026 Modificat la 17:13 24 Mai 2026

Se anunţă o competiţie mai strânsă ca niciodată pentru cel mai râvnit trofeu din fotbal: Cupa Mondială. 48 de ţări din întreaga lume se întrec pentru câştigarea ediției din acest an. Shakira a lansat videoclipul piesei oficiale pentru Cupa Mondială 2026, iar un jucător străin din Superliga a prins lotul țării sale.

Au mai ramas doar 18 de zile până la startul celei mai urmarite competiţii sportive a planetei. Vorbim despre un mondial record, cu mai multe echipe şi meciuri, dar și mai multe goluri marcate ca niciodată.

Shakira a lansat videoclipul piesei oficiale a Campionatului Mondial: Dai Dai. Alături de faimoasa artistă, în clip apar protagoniştii turneului din această vară precum Lionel Messi, Kyllian Mbappe sau Harry Kane.

În același timp, de la dueluri în play-out împotriva lui Denis Alibec şi Marius Coman, Joao Paolo trece la meciuri la cel mai înalt nivel împotriva lui Lamine Yamal şi Pedri. După convocarea bosniacului Iovo Lukici, un nou jucător din Superliga României a fost chemat la World Cup. Joao Paolo de la FCSB merge în America pentru a reprezenta naţionala Capului Verde împotriva unor adversari de talie mondială precum Spania sau Uruguay.

Nu la fel de norocos a fost colegul său din centrul apărării roş-albaştrilor, Ngezana. Sud-africanul ratează convocarea la World Cup după ce a jucat un rol decisiv în calificarea echipei sale. Decizia este motivată de problemele cu accidentările pe care le-a întâmpinat fotbalistul lui FCSB. Acesta îşi va susţine colegii de acasă în meciul de deschidere al Campionatului Mondial, în care Africa de Sud înfruntă Mexic.

