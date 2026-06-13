De ce este o țară din Europa pe punctul să câștige aproape 1 miliard de euro după Cupa Mondială la fotbal care se desfășoară în SUA

Deși Cupa Mondială 2026 are loc în SUA, Mexic și Canada, Portugalia ar putea beneficia de aproape 1 miliard de euro în urma turneului, datorită implicării digitale și cheltuielilor fanilor, potrivit unui nou studiu, scrie Euronews.

Deși nu este o țară gazdă, Portugalia ar putea genera până la 945 de milioane de euro din Cupa Mondială 2026, potrivit unui studiu realizat de Institutul Portughez de Administrare a Marketingului (IPAM), care a analizat impactul potențial al turneului asupra economiei portugheze.

Studiul indică o schimbare structurală a modelului economic al fotbalului, argumentând că „impactul acestuia nu mai depinde de geografie, ci de capacitatea fanilor, a brandurilor și a mass-media de a amplifica evenimentul înainte, în timpul și după meciuri”.

Analiza, realizată de Unitatea de Cercetare în Marketing Sportiv a IPAM, estimează un impact economic cuprins între 378 și 945 de milioane de euro, în funcție de performanța echipei naționale a Portugaliei.

Cea mai mică estimare, în cazul în care Portugalia este eliminată în faza grupelor, este de 378 de milioane de euro. Într-un scenariu intermediar, în care echipa ar ajunge în optimile de finală, impactul ar putea ajunge la 561 de milioane de euro. Dacă Portugalia ar câștiga turneul, impactul ar putea ajunge la 945 de milioane de euro.

Conform studiului, creșterea preconizată este determinată de patru factori principali: o putere de cumpărare mai mare, găzduirea turneului pe piețe puternice din punct de vedere economic - Statele Unite, Canada și Mexic, extinderea Cupei Mondiale la 48 de echipe și 104 meciuri și consolidarea economiei digitale ca o nouă sursă de valoare.

Unitatea de Cercetare în Marketing Sportiv a IPAM afirmă că turneul ar putea genera „cel mai mare impact înregistrat vreodată în Portugalia” asociat unei competiții sportive desfășurate în afara țării.

„Portugalia nu trebuie să găzduiască Cupa Mondială pentru a genera un impact economic semnificativ. Ceea ce arată acest studiu este că valoarea fotbalului nu mai este concentrată pe stadion sau în țara gazdă. Astăzi, impactul este creat prin consum, atenție, interacțiune digitală și capacitatea fanilor de a amplifica evenimentul”, a declarat directorul executiv al IPAM, Daniel Sá, într-un comunicat.

Spre comparație, Euro 2016, câștigat de Portugalia, a generat un impact economic de 609 milioane de euro. Proiecția maximă a studiului pentru Cupa Mondială din 2026 depășește această cifră cu peste 300 de milioane de euro.

Cheltuielile pentru Cupa Mondială 2026, între 40 și 3.500 de euro per fan

Studiul evidențiază, de asemenea, „rolul suporterului ca nou atu economic”. Un suporter ocazional, descris ca „un consumator de momente”, ar putea genera între 40 și 70 de euro în timpul turneului.

Prin contrast, fanii extrem de implicați, care axează atenția asupra mediului digital, ar putea genera cheltuieli de până la 3.500 de euro printr-o combinație de consum recurent, activitate multi-platformă, interacțiune socială și influență asupra altor consumatori.

Deși consumul tradițional reprezintă încă majoritatea impactului, în jur de 77%, componenta digitală reprezintă deja 23% din valoarea estimată, fiind impulsionată de platformele de streaming, implicarea pe rețelele sociale și conținutul generat de utilizatori.

Consumul gospodăriilor este identificat ca fiind cea mai mare categorie, reprezentând 26% din impactul total, urmat de restaurante și catering cu 15% și publicitate și media cu 14%.

În cadrul segmentului digital, platformele de streaming și OTT reprezintă 10%, implicarea pe rețelele sociale 7%, iar așa-numita „economie a conținutului” 6%.

Potrivit cercetătorilor, cartonașele și abțibildurile (5%) și merchandisingul (4%) demonstrează modul în care Cupa Mondială „activează economiile emoționale și de colecție”, generând o cerere puternică în anumite segmente și încurajând achizițiile impulsive. Pariurile (6%) sunt, de asemenea, identificate ca o componentă semnificativă, deși din ce în ce mai integrate în modele mai largi de consum prin divertisment și comoditate.

În schimb, călătoriile reprezintă doar 4% din impactul total, reflectând atât locația turneului în afara Europei, cât și concluzia centrală a studiului, conform căreia beneficiile economice nu mai depind de prezența fizică.

„Fotbalul continuă să genereze consum, dar creșterea constă din ce în ce mai mult în modul în care acest consum este distribuit, comentat, transformat în conținut și amplificat. Aproape unul din patru euro generați de Cupa Mondială provine acum din mediul digital”, a spus Sá.

Pentru IPAM, Cupa Mondială din 2026 evidențiază, de asemenea, provocări strategice pentru branduri, organizații media și autorități publice, lecții care vor fi relevante atunci când Portugalia va co-găzdui Cupa Mondială din 2030.

„Brandurile vor trebui să renunțe la modelele rigide de planificare și să investească în activări în timp real. Media va trebui să combine televiziunea, streamingul și conținutul digital. Economia în sens larg ar putea beneficia nu numai prin ospitalitate, comerț cu amănuntul și turism, ci și prin noi fluxuri de venituri legate de platforme, creatori de conținut și economia atenției”, a declarat institutul.

Studiul oferă, de asemenea, o lecție mai amplă pentru turneul din 2030: găzduirea unui eveniment de o asemenea amploare nu garantează, în sine, impactul economic. Valoarea reală va depinde de cât de eficient este activat înainte, în timpul și după competiție.

„Cei care știu să interpreteze Campionatul Mondial din 2026 vor câștiga mai mult decât cei care pur și simplu îl transmit. Aceasta este probabil principala concluzie a studiului: valoarea Campionatului Mondial nu mai constă doar în evenimentul în sine, ci în modul în care este activat”, a concluzionat Sá.