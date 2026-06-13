Cine transmite la TV primul meci al Braziliei la Cupa Mondială 2026. Unde se văd toate partidele de sâmbătă

Cupa Mondială 2026, care a început joi, 11 iunie, continuă sâmbătă cu alte patru partide.
Iată programul zilei a 3-a de la Cupa Mondială, competiție difuzată exclusiv în România în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie.
Meciul Qatar – Elveția, din Grupa B, are loc pe San Francisco Bay Area Stadium și este transmis de la ora 22 pe Antena 1 şi AntenaPLAY.
Partida Brazilia – Maroc, din Grupa C, se desfășoară pe New York New Jersey Stadium și poate fi urmărită
de la ora 01:00 pe Antena 1 şi AntenaPLAY.
Meciul Haiti – Scoția, tot din Grupa C, se joacă pe Boston Stadium din Foxborough, Massachusetts, și este transmis de la ora 04:00 pe Antena 1 şi AntenaPLAY.
De la ora 07:00, are loc partida Australia – Turcia, din Grupa D. Înfruntarea este găzduită de stadionul din Vancouver, Canada și poate fi văzută pe Antena 1 şi AntenaPLAY.