Antena 3 CNN Cupa Mondială 2026 Cine transmite la TV primul meci al Braziliei la Cupa Mondială 2026. Unde se văd toate partidele de sâmbătă

Cine transmite la TV primul meci al Braziliei la Cupa Mondială 2026. Unde se văd toate partidele de sâmbătă

A.I.
<1 minut de citit Publicat la 12:33 13 Iun 2026 Modificat la 12:36 13 Iun 2026
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USA - Paraguay World Cup
Imagine de la meciul SUA și Paraguay, desfășurat pe stadionul din Los Angeles pe 12 iunie 2026. SUA au câștigat cu 4 - 1. Foto: Getty Images

Cupa Mondială 2026, care a început joi, 11 iunie, continuă sâmbătă cu alte patru partide.

Iată programul zilei a 3-a de la Cupa Mondială, competiție difuzată exclusiv în România în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie.

Meciul Qatar – Elveția, din Grupa B, are loc pe  San Francisco Bay Area Stadium și este transmis de la ora 22 pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

Partida Brazilia – Maroc, din Grupa C, se desfășoară pe New York New Jersey Stadium și poate fi urmărită 
de la ora 01:00 pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

Meciul Haiti – Scoția, tot din Grupa C, se joacă pe Boston Stadium din Foxborough, Massachusetts, și este transmis de la ora 04:00 pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

De la ora 07:00, are loc partida Australia – Turcia, din Grupa D. Înfruntarea este găzduită de stadionul din Vancouver, Canada și poate fi văzută pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

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Etichete: Cupa Mondiala Brazilia Marcel Ciolacu program

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