Brazilia speră să pună capăt unei așteptări de 24 de ani pentru gloria Cupei Mondiale. Presiunea nu a fost niciodată mai mare

Ca să câștige, Brazilia trebuie să facă ceva ce nu a mai reușit din 2002: să învingă o echipă europeană în fazele eliminatorii. Foto: Ryan Pierse/Getty Images via CNN Newsource

Brazilia visează, din nou, la gloria titlului de campioni mondiali la fotbal. Această națiune legendară, obsedată de fotbal, a câștigat Cupa Mondială de cinci ori, mai mult decât orice altă țară, însă ultimul său triumf din 2002 începe să pară o amintire îndepărtată, după mai bine de două decenii de frustrare. Toți ochii sunt acum pe Vinícius Jr., fotbalistul care îi face pe brazilieni să îndrăznească să spere după 24 de ani, relatează CNN.

Partida Brazilia – Maroc, din Grupa C, se desfășoară pe New York New Jersey Stadium și poate fi urmărită de la ora 01:00 dimineața, 14 iunie, pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

Franța a eliminat „Seleção” în sferturile de finală din 2006, Olanda a făcut același lucru în 2010, iar Germania a provocat una dintre cele mai umilitoare înfrângeri din istoria sportului în 2014: un 7-1 care a făcut fanii să plângă în tribune. Au urmat din nou eliminări în sferturile de finală în 2018 și 2022.

O întreagă generație de brazilieni nu și-a văzut țara câștigând Cupa Mondială. S-au spus povești despre Ronaldo Nazário care a condus „Canarinha” spre glorie în 2002, după dezamăgirea din 1998. S-au auzit legendele despre Romário, care a pus capăt ultimei perioade de 24 de ani fără titlu în 1994.

Generațiile mai vechi au transmis mai departe amintiri despre echipa legendară din Mexic 1970. Unii au fost martori ai strălucirii lui Garrincha în 1962. Și mai puțini își amintesc cum un Pelé de 17 ani a cucerit o națiune întreagă în 1958.

Acum, după 24 de ani de „deșert”, o nouă generație încearcă să își scrie propria poveste, iar Vinícius Júnior este așteptat să fie autorul principal.

Însă, în ciuda dorinței evidente a brazilienilor de a reveni în fruntea fotbalului mondial, așteptările par la un minim istoric.

Brazilienii visează, dar sunt pesimiști

Un sondaj din aprilie realizat de institutul Datafolha arată că doar 29% dintre brazilieni cred că „Seleção” poate câștiga Cupa Mondială. Este cel mai mic procent din 1994 încoace.

Încă 46% nici măcar nu se așteaptă ca echipa să ajungă mai departe de sferturile de finală, fază în care a fost eliminată în ultimele două turnee.

Pesimismul are motive reale: drumul Braziliei spre Mondial a fost marcat de scandaluri în afara terenului și prestații slabe pe teren.

În mai 2025, un tribunal din Rio de Janeiro a dispus înlăturarea fostului președinte al Federației Braziliene de Fotbal (CBF), Ednaldo Rodrigues, acuzat că a falsificat documente pentru a fi reales.

Decizia a venit la doar trei zile după numirea lui Carlo Ancelotti ca selecționer, într-un moment în care echipa traversa cea mai slabă campanie de calificare din istorie.

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Brazilia a terminat pe locul 5 în calificările CONMEBOL, cu doar 28 de puncte din 18 meciuri, la 10 puncte în spatele Argentinei, care a terminat pe primul loc. Umilința maximă a venit chiar în fața rivalilor: 4-1 pentru Argentina la Buenos Aires, fără Lionel Messi.

Căpitanul Marquinhos a numit rezultatul „rușinos” și și-a cerut public scuze fanilor.

Această înfrângere, cea mai dură în fața Argentinei din 1964, a dus la plecarea lui Dorival Júnior și la venirea lui Ancelotti.

Fantoma de la Belo Horizonte

Totuși, niciun moment nu simbolizează mai bine declinul fotbalului brazilian decât haosul de 90 de minute de pe stadionul Belo Horizonte, în semifinala Cupei Mondiale din 2014, când Brazilia a fost zdrobită de Germania.

Seleção era condusă cu 5-0 după 30 de minute și 7-0 cu 10 minute înainte de final, înainte ca Oscar să marcheze un gol de consolare în ultimul minut.

Dezastrul a devenit cunoscut ca „Mineiraço” și, alături de eșecul din 1950 contra Uruguayului pe Maracanã („Maracanaço”), este considerat una dintre cele mai dureroase înfrângeri din istoria sportului brazilian.

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„7-1 a intrat în limbaj”, a spus jurnalistul sportiv Tim Vickery pentru CNN. „Este sinonim cu orice umilință majoră. Singura cale de a trece peste asta este să câștigi din nou Cupa Mondială.”

Însă pentru asta, Brazilia trebuie să facă ceva ce nu a mai reușit din 2002: să învingă o echipă europeană în fazele eliminatorii.

Franța, Olanda, Germania, Belgia și Croația au eliminat Brazilia în ultimele cinci turnee. Problema nu este doar 7-1, ci o tendință mai largă de eșec împotriva europenilor.

Dacă Brazilia va ajunge departe, ar putea întâlni Anglia în sferturi – dar chiar și o victorie acolo nu ar fi suficientă pentru mulți: contează doar al șaselea titlu.

„Știu niște jurnaliști care spun: 'Nu m-ar deranja nici dacă nu câștigăm de data asta, atâta timp cât batem o echipă europeană în fazele eliminatori'”, a spus Vickery – coautor al noii cărți „Mundiales: A South American History of the World Cup” – într-un ton amuzat.

Dacă echipa lui Ancelotti va termina pe primul loc în Grupa C, așa cum se așteaptă, va fi pe un traseu care ar putea duce la o confruntare cu Anglia, finalistă la Euro 2020 și 2024, în sferturile de finală – dacă și „The Three Lions” își câștigă grupa.

Totuși, chiar dacă acest meci de mare anvergură se va concretiza și Brazilia va câștiga, pentru mulți nu va fi suficient – doar al șaselea titlu mondial va conta.

Anul care a marcat generații

Povestea Cupei Mondiale nu poate fi spusă fără „Brazilia 1970” – a devenit un termen emblematic în vocabularul global al fotbalului.

Pentru mulți oameni, primele amintiri sau primele referințe despre acest turneu au început cu Pelé în Mexic. Parțial pentru că a fost prima Cupă Mondială transmisă în culori, ceea ce înseamnă că tricoul galben strălucea pe ecranele televizoarelor pentru prima dată.

Dar mai ales pentru că O Time Belo („Echipa frumoasă”) își exprima jocul cu picioarele într-un mod care nu mai fusese văzut înainte.

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Din acest motiv, „era absolut natural ca oamenii de atunci să facă o legătură între asta și aselenizarea de câteva luni mai devreme”, a spus Vickery.

Cu doar 20 de ani înainte, Brazilia suferise prima mare dezamăgire sportivă pe nou construitul Maracanã – înfrângerea șoc în fața Uruguayului, numită „Maracanaço”. Dar victoria împotriva Italiei în 1970 a asigurat faptul că Seleção a păstrat definitiv posesia Trofeului Jules Rimet, numit atunci astfel.

Mai important, a consolidat statutul națiunii ca standard de aur în fotbalul internațional.

„În 1958, Brazilia era de fapt a treia forță din America de Sud, în spatele Argentinei și Uruguayului. Apoi, în 12 ani, au devenit țara fotbalului, iar tricoul galben era asociat cu tot ce era bun și pur în Jocul Frumos”, a spus Vickery pentru CNN Sports.

Totuși, în ciuda faptului că acest succes a oferit Seleção un prestigiu fără rival, el a creat și o povară pentru generațiile următoare, deoarece „fiecare Cupă Mondială de atunci a fost judecată prin prisma lui 1970”, potrivit lui Vickery.

Pe lângă asta, a pus presiune pe cei care au urmat să joace un stil de fotbal care să aducă un omagiu eroilor din trecut.

De aceea, pauza de 24 de ani fără titlu mondial „pare mai serioasă decât precedenta pauză de 24 de ani”, a spus Vickery. „Pentru că ceea ce înțelegeai prin Brazilia nu era doar să câștigi, ci să câștigi cu stil. Uneori… chiar și să nu câștigi, dar cu stil.”

Acest lucru este exemplificat de echipa Braziliei din 1982. Considerată adesea cea mai bună echipă care nu a câștigat niciodată Cupa Mondială, este și astăzi venerată, deși nici măcar nu a ajuns în semifinalele din Spania.

Dar, așa cum a spus Vickery, „în ultimii ani nu au mai câștigat, și nu mai ai aceeași impresie că dețin monopolul asupra fotbalului spectaculos ca înainte.”

Vinícius este următoarea speranță a Braziliei

Un jucător însă care încă emană acest stil este Vinícius Jr., iar el trebuie să fie în centrul atenției dacă Brazilia vrea succes.

Fiecare triumf brazilian la Cupa Mondială a avut o figură definitorie: Pelé în 1958 și 1970, Garrincha în 1962, Romário în 1994 și Ronaldo în 2002.

Dacă Seleção vrea să câștige acest turneu, superstarul de la Real Madrid va trebui probabil să intre pe această listă.

„Este Cupa lui. Este Cupa în care trebuie să strălucească și să iasă în evidență. Toți ochii vor fi pe Vini Jr. Și sunt sigur că, dacă va avea calmul și va fi conștient că aceasta este Cupa lui, va ajuta cu adevărat echipa Braziliei”, a declarat Cafu, căpitanul Braziliei campioane mondiale din 2002, pentru CNN Sports în aprilie.

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Cu patru ani în urmă, în Qatar, Vinícius era deja un jucător important, dar atenția principală era pe Neymar Jr. Acum, speranțele a peste 213 milioane de brazilieni vor depinde în mare parte de starul de la Los Blancos.

Totuși, jucătorul de 25 de ani pare neafectat de această presiune. „Nu este nimic ieșit din comun”, a spus Vinícius pentru FIFA în timpul pauzei internaționale din martie.

„Joc pentru Seleção de când aveam 19 ani. Înainte eram doar un talent promițător, dar acum sunt în prim-plan, conduc echipa și încerc să duc Brazilia înapoi în vârful fotbalului mondial. Este o responsabilitate uriașă și o prețuiesc enorm”, a spus tânărul fotbalist.

Deja câștigător de două ori al Ligii Campionilor, finalist la Balonul de Aur și desemnat cel mai bun jucător al FIFA în 2024, Vinícius a realizat deja mai mult decât visează majoritatea jucătorilor.

Dar conducerea Braziliei spre mult așteptatul al șaselea titlu mondial l-ar ridica într-o categorie complet diferită.

Totuși, există un om care are și mai mult de pierdut: Neymar.

Un final de poveste pentru Neymar?

Când Ancelotti l-a inclus pe Neymar în lotul de 26 de jucători, au fost ridicate multe sprâncene.

Jucătorul de 34 de ani nu a mai jucat pentru Brazilia din octombrie 2023 și a petrecut ultimii doi ani luptându-se cu accidentări. Totuși, când i-a fost rostit numele, cei prezenți la Rio de Janeiro au izbucnit în aplauze.

„Olé, olé, olé, olá… Neymar, Neymar”, s-a scandat în tot Muzeul Viitorului, în timp ce cel mai bun marcator din istoria Braziliei la națională mai avea o ultimă șansă de a-și împlini destinul la Cupa Mondială.

Foto: Wagner Meier/Getty Images via CNN Newsource

În multe privințe, Neymar întruchipează viziunea pe care fotbalul brazilian a arătat-o lumii încă din 1970. Dar, mai important, totul revine la acea zi fatidică de la Belo Horizonte.

Un moment definitoriu al Cupei Mondiale din 2014 a fost când David Luiz și Júlio César, în timp ce cântau imnul înainte de meci, țineau ridicat tricoul cu numărul 10 al starului ofensiv. Neymar a lipsit atunci din cauza unei accidentări suferite în victoria Braziliei din sferturi contra Columbiei. Doisprezece ani mai târziu, el încă inspiră speranță.

„Neymar este un jucător pe care nu trebuie să-l evaluăm pentru a-l duce la Cupa Mondială”, a spus legenda Braziliei, Ronaldo, pentru CNN en Español în martie. „Poate nu va juca toate meciurile, dar este un jucător foarte important care și-a demonstrat valoarea.”

„O Fenômeno” a avut și un ultim mesaj pentru fani înainte de turneu: „Credeți, așa cum facem mereu în perioadele de Cupă Mondială. Să ne întoarcem la a picta străzile și a le umple cu steaguri. Sper să putem aduce al șaselea titlu în Brazilia”.