Messi va împlini 39 de ani în timpul CM 2026 şi va juca la a cincea Cupă Mondială. Selecţionerul vrea să-l convingă să nu se retragă

1 minut de citit Publicat la 10:03 21 Mai 2026 Modificat la 10:07 21 Mai 2026

Starul argentinian, Lionel Messi. Foto: Getty Images

Lionel Messi va juca, la CM 2026, pentru a 5-a oară la un Campionat Mondial, dar Argentina se gândește deja la viitor. Selecționerul Lionel Scaloni vrea să-l convingă pe Messi să nu se retragă de la Națională după această vară.

Scaloni se declară disperat să-l păstreze pe Messi în echipă și spune că este ceva fantastic să-l poată vedea jucând. Câștigător a opt baloane de aur, Messi are șansa să obţină cel mai râvnit trofeu din fotbal, pentru a 2-a oară, după performanţa reuşită în Qatar, în 2022.

Argentinianul este fotbalistul cu cele mai multe meciuri la Campionatele Mondiale. La capitolul goluri, Messi este pe locul 4, cu 13, la doar trei goluri distanță de deținătorul recordului Miroslav Klose.

Pep Guardiola, între SUA şi Italia

La televiziunile de sport din SUA se discută despre o variantă bombă pentru Naţională: Pep Guardiola în fruntea Statelor Unite. După 10 ani, Guardiola va părăsi Manchester City, la finalul acestui sezon, iar americanii spun că sunt pregătiți să-l primească pe iberic aşa cum se cuvine.

Guardiola este al doilea cel mai titrat antrenor din istoria fotbalului, cu 40 de trofee, fiind depășit doar de Sir Alex Ferguson, iar pentru moment, viitorul său rămâne incert. Însă nu doar americanii visează la el. Şi italienii speră că tot Guardiola îi va duce înapoi la mondial.

