CM 2026: Olandezul Matthijs de Ligt ratează turneul final, iar James Rodriguez a fost inclus în lotul lărgit al Columbiei

James Rodriguez a fost inclus în lotul lărgit al Columbiei pentru CM 2026. Sursa foto: Hepta

48 de echipe naționale se vor lupta pe 16 stadioane din Statele Unite, Canada şi Mexic pentru cel mai râvnit trofeu al sportului rege, exclusiv în universul Antena. După luni întregi de tratament, Matthijs de Ligt a fost nevoit să se opereze și va lipsi de la Cupa Mondială 2026.

Jucătorul lui Manchester United se declară dezamăgit că nu va putea ajuta nationala Țărilor de Jos să lupte pentru cel mai râvnit trofeu din fotbal, dar spune că va face tot ce este posibil pentru a reveni mai puternic în fața fanilor.

Remarcăm şi o revenire la Cupa Mondială 2026. James Rodriguez face parte din lotul lărgit al Columbiei și poate reveni pentru prima dată din 2018 la un Campionat Mondial. În urmă cu patru ani, nationala din America de Sud a ratat calificarea la turneul final. Acesta îl va avea alături de el, în atacul echipei, pe Luiz Diaz, fotbalistul care a "explodat" în acest sezon la Bayern Munchen.

Antena, prin Antena 1, Antena 3 CNN şi Antena Play difuzează în aceasta vară cea mai mare competiție de fotbal din istorie, Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Meciurile spectacol din Canada, SUA şi Mexic se văd, în exclusivitate, în universul Antena.