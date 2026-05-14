SUA a anunțat că renunță la garanția de 15.000 de dolari pentru vizele fanilor străini care au bilete la Cupa Mondială 2026

2 minute de citit Publicat la 10:27 14 Mai 2026 Modificat la 10:27 14 Mai 2026

Administrația Trump îi va scuti pe iubitorii de fotbal din 50 de țări de obligația de a depune o garanție de 15.000 de dolari pentru viză, cu condiția să călătorească în SUA pentru Cupa Mondială 2026 și să dețină bilete valide la meciuri.

Cinci dintre aceste țări, respectiv Algeria, Capul Verde, Coasta de Fildeș, Senegal și Tunisia, s-au calificat la turneul care va fi organizat în comun de SUA, Canada și Mexic începând cu 11 iunie.

„Renunțăm la obligația garanțiilor pentru vize în cazul fanilor eligibili care au cumpărat bilete la Cupa Mondială”, a declarat pentru BBC Mora Namdar, secretar adjunct de stat pentru afaceri consulare.

Obligația depunerii unei garanții, introdusă anul trecut, avea scopul de a reduce numărul persoanelor care rămân în SUA după expirarea vizei, potrivit unui anunț publicat de Departamentul de Stat.

Jucătorii și antrenorii implicați în turneu erau deja scutiți de această cerință, însă fanii obișnuiți care aveau bilete confirmate la Cupa Mondială 2026 nu fuseseră incluși până miercuri.

Programul-pilot pe 12 luni, lansat în august anul trecut, făcea parte din măsurile mai ample ale administrației privind înăsprirea politicilor de imigrație.

Potrivit Departamentului de Stat, măsura avea rolul de a limita cazurile de depășire a perioadei legale de ședere sau situațiile „în care informațiile privind verificarea și evaluarea persoanelor sunt considerate insuficiente”. Garanția urma să fie rambursată la finalul șederii vizitatorului.

Într-un comunicat, FIFA a declarat că anunțul demonstrează colaborarea continuă cu Casa Albă „pentru organizarea unui eveniment global de succes, care să stabilească recorduri și să fie de neuitat”.

„Suntem recunoscători administrației pentru parteneriatul continuu”.

Deși această cerință a fost suspendată pentru fanii fotbalului din cele 50 de țări afectate, călătorii din Iran și Haiti rămân în continuare interziși. Totuși, jucătorii și antrenorii din aceste țări beneficiază de excepții pentru deplasările legate de Cupa Mondială.

Călătorii din Coasta de Fildeș și Senegal, ambele țări calificate la turneu, se confruntă cu restricții parțiale în baza unei versiuni extinse a acelei interdicții de călătorie.

La sfârșitul anului trecut, guvernul SUA a anunțat de asemenea că turiștii din zeci de țări ar putea fi obligați să prezinte istoricul activității lor pe rețelele sociale din ultimii cinci ani ca o condiție de intrare, o altă politică de imigrație care i-ar putea afecta pe vizitatorii care vin în SUA pentru Cupa Mondială.

Organizațiile pentru drepturile omului au avertizat că astfel de politici ar putea duce la refuzul intrării în țară, riscuri de arestare, extinderea restricțiilor de călătorie, verificarea activității pe rețelele sociale, profilare rasială și supraveghere sporită.