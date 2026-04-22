FIFA pune în vânzare un nou lot de bilete pentru CM 2026: "Vor fi vândute după principiul primul sosit, primul servit"

Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA) a anunţat, marţi, că un nou lot de bilete pentru cele 104 meciuri ale Cupei Mondiale, care va debuta pe 11 iunie, va fi pus în vânzare miercuri, cu 50 de zile înainte de începerea turneului final din America de Nord, notează Agerpres.

"Biletele vor fi vândute după principiul primul sosit, primul servit, iar achiziţiile se vor face în timp real, în funcţie de disponibilitate", a explicat forul mondial într-un comunicat dat publicităţii, specificând că vânzările vor începe la ora 15:00 GMT (18:00, ora României) pe site-ul oficial FIFA.com/tickets.

"Pe lângă această serie de bilete, alte bilete vor continua să fie puse în vânzare în mod regulat până la finala din 19 iulie", de asemenea, în funcţie de disponibilitate, a adăugat FIFA.

Un purtător de cuvânt al FIFA a clarificat că această fază de vânzare a vizat biletele "din categoriile 1 până la 3 şi locurile din primul rând, în funcţie de meci".

"Vânzările de bilete rămân mari, cu un interes ridicat pentru toate meciurile", a adăugat forul internaţional.

S-au vândut deja peste 5 milioane de bilete

Peste cinci milioane de bilete au fost deja vândute, potrivit preşedintelui FIFA, Gianni Infantino, din cele aproximativ şapte milioane puse în vânzare pentru competiţie (11 iunie - 19 iulie), ţinând cont de capacitatea celor 16 stadioane care găzduiesc turneul final.

Organismul mondial se aşteaptă să doboare recordul istoric de 3,5 milioane de bilete vândute pentru o Cupă Mondială, stabilit la ediţia din 1994. În această vară, turneul, găzduit în comun de Statele Unite, Mexic şi Canada, cuprinde 48 de echipe şi 104 meciuri, dintre care 78 se vor juca pe teritoriul american.

Problema vânzărilor de bilete a stârnit controverse, FIFA fiind acuzată că oferă bilete la preţuri exorbitante, în ciuda promisiunilor făcute atunci când turneul a fost atribuit celor trei ţări gazdă.

Organizaţia suporterilor europeni (ESF) şi Euroconsumers, o organizaţie care reprezintă consumatorii de pe continent, au anunţat pe 24 martie că au intentat acţiuni în justiţie împotriva FIFA la Comisia Europeană pentru abuz de poziţie dominantă şi pentru a o obliga să abandoneze procedurile sale de achiziţie "opace şi neloiale".

În schimb, FIFA a apărat preţul acestor bilete, determinat de o cerere "nebună" şi de preţuri variabile în funcţie de afişul meciului, potrivit lui Gianni Infantino.