Ce spune Donald Trump despre prețurile biletelor la Cupa Mondială 2026: „Ca să fiu sincer, nici eu nu aș plăti”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a spus că „nici el nu ar plăti” prețul potențial de 1.000 de dolari al unui bilet pentru meciul dintre SUA și Paraguay la Cupa Mondială din 2026. „Cu siguranță mi-ar plăcea să fiu acolo, dar ca să fiu sincer, nici eu nu aș plăti”, a spus el, scrie BBC News.

Competiția începe pe 11 iunie, iar SUA, care găzduiește turneul împreună cu Canada și Mexic, își va deschide campania la Los Angeles pe 12 iunie.

„Nu știam numărul acela. Cu siguranță mi-ar plăcea să fiu acolo, dar ca să fiu sincer, nici eu nu aș plăti”, a declarat Trump pentru The New York Post, când a fost întrebat despre biletele de 1.000 de dolari pentru a urmări primul meci al SUA din Grupa D.

FIFA a fost criticată pentru strategia sa de prețuri „extorsionate” pentru Cupa Mondială din 2026, pentru care, spre deosebire de turneele recente, meciurile din faza grupelor au fost tarifate în funcție de popularitatea percepută a echipelor implicate, nu de o taxă fixă.

Fanii se confruntă, de asemenea, cu plata unor prețuri extrem de ridicate pentru majoritatea meciurilor prin intermediul platformei oficiale de revânzare a FIFA, în timp ce forul de conducere al fotbalului mondial percepe un comision de 15-30% atât de la cumpărător, cât și de la vânzător, per fiecare bilet vândut.

„Dacă oamenii din Queens și Brooklyn și toți oamenii care îl iubesc pe Donald Trump nu pot merge, aș fi dezamăgit, dar, știți, în același timp, este un succes uimitor. Aș vrea să poată participa și oamenii care au votat pentru mine”, a adăugat Trump.

Prețul biletelor de tren din New Jersey a fost redus

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a apărat costul biletelor și a declarat că acestea sunt în concordanță cu alte evenimente sportive din SUA. „În SUA, este permisă și revânzarea biletelor, așa că, dacă ați vinde bilete la un preț prea mic, aceste bilete vor fi revândute la un preț mult mai mare”, a declarat Infantino marți la Conferința Globală a Institutului Milken din Beverly Hills. FIFA a introdus un număr mic de bilete „mai accesibile” la prețul de 60 de dolari pentru toate cele 104 meciuri, în urma criticilor aduse structurii prețurilor după lansarea inițială a biletelor. Meciurile Cupei Mondiale de la Toronto pot fi vândute doar la prețul lor original din cauza interdicției recente a guvernului din Ontario de a revinde biletele la evenimente peste valoarea nominală. Fanii se confruntă, de asemenea, cu costuri de transport crescute în SUA pentru turneu, deși prețurile controversate anunțate recent au fost reduse în New Jersey. O călătorie cu trenul de 30 de minute până la un meci al Cupei Mondiale de pe stadionul MetLife crescuse la 150 de dolari de la prețul obișnuit de 12,90 dolari dus-întors, dar acum a scăzut cu 30%. Prețul unei călătorii de aproximativ 29 de kilometri de la Penn Station din Manhattan până la locația din New Jersey îi va costa în schimb pe fani 105 dolari. Kris Kolluri, directorul executiv al New Jersey Transit, a spus că guvernatorul Mikie Sherrill a solicitat sponsorizări private și alte surse de finanțare pentru a asigura scăderea prețului biletelor. „Mă bucur că am reușit să reducem prețul cu cel puțin 30% și să reducem costul la 105 dolari pe bilet”, a spus Kolluri.