Şanse mai mari pentru România să se califice la Cupa Mondială. FIFA ar plănui un turneu final cu 64 de echipe, în 2030

1 minut de citit Publicat la 22:20 27 Mai 2026 Modificat la 22:24 27 Mai 2026

FIFA a redeschis discuțiile privind posibilitatea extinderii la 64 a numărului de echipe participante la Cupa Mondială din 2030, în ciuda faptului că ediția din 2026 va fi prima care va include 48 de echipe, notează MSN. Varianta a revenit la masa discuțiilor din cadrul FIFA şi e susținută de anumite confederații continentale. Ideea a apărut inițial în ultimele luni ca o inițiativă a Confederației Sud-Americane de Fotbal (CONMEBOL).

Oficialii FIFA consideră acest pas ca o oportunitate de a lărgi participarea globală și de a permite noilor echipe naționale să participe la cel mai mare turneu internațional de fotbal. Acest lucru se aliniază cu abordarea președintelui FIFA, Gianni Infantino, de a promova incluziunea în fotbal.

Ziarul AS a menționat că la Cupa Mondială din 2026, găzduită de Statele Unite, Canada și Mexic, se așteaptă să participe echipe care nu sunt obișnuite să participe la turneu, cum ar fi Capul Verde, Curaçao, Iordania și Uzbekistan. Această evoluție a amplificat apelurile pentru o extindere viitoare.

Cadrul organizatoric actual pentru Cupa Mondială din 2030, care va fi co-găzduită de Maroc, Spania și Portugalia, se bazează încă pe un format cu 48 de echipe. Cu toate acestea, FIFA nu a intrat încă în faza organizatorică detaliată și așteaptă încheierea ediției din 2026.

Raportul a evidențiat, de asemenea, incertitudinea cu privire la unele dintre orașele spaniole nominalizate pentru a găzdui meciuri ale Cupei Mondiale. Malaga a ieșit din cursă, în timp ce FIFA continuă să evalueze dosarele altor orașe înainte de a lua o decizie finală.

Conceptul unei Cupe Mondiale cu 64 de echipe nu este exclus. Acesta a devenit un proiect viabil în discuțiile din cercurile decizionale din fotbalul global.