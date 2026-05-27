Cupa Mondială 2026: Uzbekistan și-a lansat echipamentul într-un mod spectaculos

Publicat la 14:49 27 Mai 2026

World Cup 2026 este aici. Au mai rămas doar 15 de zile până la startul celei mai urmărite competiții sportive a planetei. Organizatorii pregătesc cel mai mare Mondial de până acum, iar marile naționale intră deja în linie dreaptă pentru debutul competiției. Naţionala Uzbekistanului şi-a lansat echipamentul pentru debutul la cel mai important turneu din fotbal într-un mod spectaculos.

Cu doar două săptămâni înainte de fluierul de start al competiţiei, febra Cupei Mondiale a cuprins întreg continentul american. Stadioanele au fost şi ele pregătite şi customizate special pentru cel mai urmărit turneu al planetei.

În Qatar, la ultima Cupă Mondială, Julian Alvarez a devenit un jucător absolut necesar în al 11-lea start al Argentinei, marcând patru goluri chiar dacă a plecat la începutul turneului din postura de rezervă. Acum, ajuns la maturitatea carierei la 26 de ani, Alvarez este unul dintre liderii lotului şi spune foarte clar înainte de World Cup: Argentina vrea mereu să fie campioană.

Alvarez recunoaşte însă că nu va fi uşor, dar le promite fanilor că toţi jucătorii se vor pregăti bine şi vor da totul pe teren pentru a obţine victoria.

Grupele de la Cupa Mondială, după jucarea barajelor din Europa

– Grupa A: Mexic, Coreea de Sud, Africa de Sud, Cehia;

– Grupa B: Canada, Elveția, Qatar, Bosnia;

– Grupa C: Brazilia, Maroc, Scoția, Haiti;

– Grupa D: Statele Unite ale Americii, Australia, Paraguay, Turcia;

– Grupa E: Germania, Ecuador, Coasta de Fildeș, Curaçao;

– Grupa F: Olanda, Japonia, Tunisia, Suedia;

– Grupa G: Belgia, Iran, Egipt, Noua Zeelandă;

– Grupa H: Spania, Uruguay, Arabia Saudită, Insulele Capului Verde;

– Grupa I: Franța, Senegal, Norvegia și (Irak – Bolivia);

– Grupa J: Argentina, Austria, Algeria, Iordania;

– Grupa K: Portugalia, Columbia, Uzbekistan, Congo;

– Grupa L: Anglia, Croația, Panama, Ghana.

Meciul de deschidere, Mexic - Africa de Sud, va avea loc pe 11 iunie, iar marea finală este programată pe 19 iulie.

