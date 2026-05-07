Shakira a publicat un fragment din cântecul oficial al Cupei Mondiale de Fotbal 2026. Teaserul melodiei "Dai Dai" este viral

"Dai Dai", filmat pe stadionul Maracanã din Rio de Janeiro, Brazilia. Sursa colaj foto: captură video Instagram/Shakira

Cântăreaţa columbiană Shakira a distribuit joi un fragment din cântecul oficial al Cupei Mondiale de Fotbal din 2026, într-un scurt videoclip publicat pe Instagram, informează DPA, conform Agerpres. "Dai Dai", melodia realizată de Shakira împreună cu artistul nigerian Burna Boy, va apărea în variantă completă pe 14 mai.

La începutul cântecului "Dai Dai", Shakira poate fi văzută în timp ce traversează terenul legendarului stadion Maracana din Rio de Janeiro, ţinând mingea oficială a Cupei Mondiale, "Trionda", sub unul dintre braţe.

Apoi, ea cântă o parte din piesă alături de un grup de dansatori. La final, camera se îndepărtează de stadion şi pe acoperişul acestuia pot fi văzute cuvintele "We are ready" ("Suntem gata").

Versiunea integrală a piesei înregistrate de Shakira şi muzicianul nigerian Burna Boy va fi lansată pe 14 mai. FIFA, forul mondial al fotbalului, a distribuit, de asemenea, fragmentul publicat joi pe Instagram de cântăreaţa columbiană.

Shakira a contribuit anterior şi la "Waka Waka", piesa oficială a Cupei Mondiale de fotbal din 2010, desfăşurată în Africa de Sud.

Cupa Mondială de fotbal masculin 2026 va avea loc în iunie şi iulie în Statele Unite, Canada şi Mexic.

Weekendul trecut, vedeta pop Shakira a susţinut un concert gratuit pe plaja Copacabana din Rio de Janeiro în faţa unui public uriaş, alcătuit din aproximativ 2 milioane de spectatori.