Antena 3 CNN Cupa Mondială 2026 Shakira a publicat un fragment din cântecul oficial al Cupei Mondiale de Fotbal 2026. Teaserul melodiei "Dai Dai" este viral

Shakira a publicat un fragment din cântecul oficial al Cupei Mondiale de Fotbal 2026. Teaserul melodiei "Dai Dai" este viral

A.E.D.
1 minut de citit Publicat la 23:38 07 Mai 2026 Modificat la 23:45 07 Mai 2026 Adaugă-ne ca sursă preferată pe Google
colaj in care apar Shakira si stadionul Maracana din Rio de Janeiro
"Dai Dai", filmat pe stadionul Maracanã din Rio de Janeiro, Brazilia. Sursa colaj foto: captură video Instagram/Shakira

Cântăreaţa columbiană Shakira a distribuit joi un fragment din cântecul oficial al Cupei Mondiale de Fotbal din 2026, într-un scurt videoclip publicat pe Instagram, informează DPA, conform Agerpres. "Dai Dai", melodia realizată de Shakira împreună cu artistul nigerian Burna Boy, va apărea în variantă completă pe 14 mai.

La începutul cântecului "Dai Dai", Shakira poate fi văzută în timp ce traversează terenul legendarului stadion Maracana din Rio de Janeiro, ţinând mingea oficială a Cupei Mondiale, "Trionda", sub unul dintre braţe.

Apoi, ea cântă o parte din piesă alături de un grup de dansatori. La final, camera se îndepărtează de stadion şi pe acoperişul acestuia pot fi văzute cuvintele "We are ready" ("Suntem gata").

Versiunea integrală a piesei înregistrate de Shakira şi muzicianul nigerian Burna Boy va fi lansată pe 14 mai. FIFA, forul mondial al fotbalului, a distribuit, de asemenea, fragmentul publicat joi pe Instagram de cântăreaţa columbiană.

Shakira a contribuit anterior şi la "Waka Waka", piesa oficială a Cupei Mondiale de fotbal din 2010, desfăşurată în Africa de Sud.

Cupa Mondială de fotbal masculin 2026 va avea loc în iunie şi iulie în Statele Unite, Canada şi Mexic.

Weekendul trecut, vedeta pop Shakira a susţinut un concert gratuit pe plaja Copacabana din Rio de Janeiro în faţa unui public uriaş, alcătuit din aproximativ 2 milioane de spectatori. 

 

Ştiri video recomandate
×
Etichete: shakira cantec Cupa Mondială de fotbal Cupa Mondiala

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Citește mai multe din Cupa Mondială 2026
» Citește mai multe din Cupa Mondială 2026
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close