FIFA anunță bilete la preţuri "mai accesibile" pentru Cupa Mondială după protestele suporterilor

FIFA a anunțat bilete la preţrui "mai accesibile" pentru toate cele 104 meciuri de la Cupa Mondială 2026, în urma protestelor provocate de actualele preţuri. Cele mai ieftine bilete vor fi acum disponibile la prețul de 60 de dolari, ca parte a unui nou "nivel de intrare pentru suporteri", care va fi disponibil în mod special pentru suporterii echipelor calificate, scrie Sky News.

Chiar şi aşa, doar 10% din biletele alocate asociațiilor membre participante se vor încadra în această categorie cu prețuri accesibile. Prin urmare, numărul de bilete de 60 de dolari pentru fiecare meci va fi probabil doar de ordinul sutelor.

Prețurile pentru categoria de suporteri se vor aplica la 40% din bilete, iar restul de 50% vor fi împărțite în mod egal între categoria standard de suporteri și categoria premier de suporteri.

Ronan Evain, directorul executiv al Football Supporter's Europe (FSE), un grup care reprezintă interesele suporterilor din fotbalul european, a declarat că grupul "privește anunțul FIFA doar ca pe o tactică de conciliere, din cauza reacțiilor negative la nivel global".

"Acest lucru demonstrează că politica FIFA privind biletele nu este bătută în cuie, a fost decisă în grabă și fără consultări adecvate - inclusiv cu asociațiile membre FIFA", a spus el.

Deși a salutat "aparenta recunoaștere de către FIFA a daunelor pe care planurile sale inițiale urmau să le provoace", el a insistat că "revizuirile nu merg suficient de departe pentru a reconcilia prejudiciul cauzat".

Într-un comunicat, FIFA a precizat: "Având în vedere că cererea în faza actuală de vânzare atinge 20 de milioane de solicitări de bilete, FIFA a confirmat că fanii echipelor naționale care s-au calificat la Cupa Mondială FIFA 2026 vor beneficia de un preţ sepcial, conceput pentru a face mai accesibilă urmărirea echipelor lor pe cea mai mare scenă a fotbalului".

"Noua categorie de acces pentru suporteri va fi disponibilă la prețul fix de 60 de dolari per bilet pentru fiecare dintre cele 104 meciuri, inclusiv finala", a precizat FIFA.

FIFA a fost îndemnată să oprească vânzarea biletelor pentru Cupa Mondială după ce s-a aflat că cei mai fideli suporteri ai țărilor erau nevoiți să plătească prețuri "exorbitante" pentru bilete, cel mai ieftin bilet pentru finală costând peste 3.000 de lire sterline.

Biletele mai ieftine, care vor fi puse la dispoziție pentru fiecare meci de la turneul din America de Nord, vor fi oferite federațiilor naționale ale căror echipe joacă. Apoi, va depinde de aceste federații să decidă cum să le distribuie fanilor fideli care probabil au participat la meciurile anterioare acasă și în deplasare.

FIFA nu a specificat exact de ce și-a schimbat atât de dramatic strategia, dar a spus că prețurile mai mici sunt "concepute pentru a sprijini în continuare fanii care călătoresc și își urmăresc echipele naționale pe parcursul turneului".

Prețurile pentru meciurile Angliei la turneul din SUA, Canada și Mexic au fost dezvăluite săptămâna trecută, cel mai ieftin bilet pentru finală, în cazul în care Anglia ajunge în această etapă, costând între 4.185 de dolari și 8.680 de dolari pentru membrii Clubului de călătorie al suporterilor englezi.

Indignarea cauzată de prețurile atât de mari a fost agravată de faptul că, în urmă cu opt ani, co-gazdele s-au angajat să vândă sute de mii de bilete la 21 de dolari.

Într-o altă măsură, FIFA a anunțat că fanii care aplică prin intermediul sistemului de alocare de bilete al asociațiilor membre participante, ale căror echipe nu avansează în faza eliminatorie, vor beneficia de anularea taxei administrative atunci când sunt procesate rambursările pentru cererile nereușite.

Furia fanilor s-a intensificat când a devenit clar că cei care doreau să rezerve un bilet pentru toate meciurile potențiale ale echipelor lor, până la final, nu vor primi banii rambursați dacă echipele lor nu ajungeau în finală decât după turneu.