Ziua moțiunilor. Guvernul Bolojan, testat la vot în plin scandal. PSD amenință că votează moțiunea anti-Buzoianu

În privința moţiunii simple, inițiatorii cer demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu, pentru întreruperea alimentării cu apă a 13 localităţi din judeţele Prahova şi Dâmboviţa şi "ignorarea" situaţiei barajelor din România. Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a anunţat, în plen, depunerea moţiunii, susţinută de 39 de senatori.

Semnatarii o acuză pe Buzoianu de incompetenţă, "care a dus la sistarea alimentării cu apă potabilă a peste 100.000 de locuitori, închiderea spitalelor din judeţul Prahova, a centralei de la Brazi, a unităţilor de învăţământ şi a instituţiilor publice".

"Locuitorii a 13 localităţi din judeţele Prahova şi Dâmboviţa, precum Câmpina, Băicoi, Slănic, Vălenii de Munte, Breaza, Comarnic şi zeci de sate aferente, sunt victimele unui sistem incompetent, ignorant şi falimentar. La robinete s-a furnizat timp de mai bine de o săptămână, în cel mai bun caz, aer, iar în cel mai rău caz un amestec toxic de nămol şi bacterii, punând în pericol sănătatea publică a peste 100.000 de mii de locuitori, dar şi sistemul energetic naţional. Totul, din cauza incompetenţei ministrului Mediului, Diana Buzoianu, care, deşi a ştiut despre procedura de golire a barajului Paltinu, a uitat care îi sunt atribuţiile. A uitat că trebuie să împiedice producerea unei catastrofe. (...) Aceşti cetăţeni vă cer, prin vocea noastră, să plecaţi din funcţia de ministru al Mediului pentru că aţi reuşit să vă arătaţi, la fel ca şi colegul dumneavoastră de la Apărare, maximul de incompetenţă", se susţine în moţiune.

Potrivit AUR, "lipsa apei şi efectele în lanţ au pus în pericol sănătatea publică, sistemul energetic naţional şi serviciile esenţiale pentru comunităţile afectate".

"În încercarea de a-şi acoperi incompetenţa, ministrul Buzoianu a găsit repede ţapi ispăşitori, împărţind în stânga şi în dreapta declaraţii prin care a cerut demiteri şi demisii, când în mod normal demisia sa ar fi fost cea care s-ar fi impus în acest caz. (...) Această moţiune îşi propune să transmită un semnal politic ferm privitor la incompetenţa, indiferenţa, inactivitatea şi lipsa de reacţie a ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu. Este clar că ministerul condus de Diana Buzoianu a tratat criza din Prahova ca pe o problemă locală, ignorând apelurile disperate ale primarilor şi ale cetăţenilor", se detaliază în textul moţiunii.

În opinia AUR, ministerul condus de Diana Buzoianu "ignoră cu o iresponsabilitate criminală situaţia critică a Acumulării Paltinu şi a altor baraje".

Semnatarii moţiunii îl critică pe premierul Ilie Bolojan că nu a dispus "propria investigare a acestei catastrofe" şi nu a apelat la Corpul său de control pentru clarificarea responsabilităţilor.

Sorin Grindeanu a cerut premierului să o demită pe Diana Buzoianu

Amintim că Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu Ilie Bolojan și i-a cerut să o demită pe Diana Buzoianu din funcția de ministru al Mediului.

Pe de altă parte, Diana Buzoianu a anunțat, miercuri, într-o conferință de presă că nu își va da demisia, ci va continua reformele la Ministerul Mediului.

Raportul preliminar privind gestionarea situației a fost transmis procurorilor, iar directoarea ABA Buzău- Ialomița a fost demisă.

De asemenea, Florin Ghiță și-a depus demisia de onoare, iar Sorin Rândașu, oficial DSU, preia interimar funcția de director general ABA. Întrebată dacă va demisiona, ministra Mediului a spus: „Nu îmi dau demisia. Va fi mai rău de atât. Voi continua reformele”.

Amintim că ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat la Antena 3 CNN că premierul Ilie Bolojan nu i-a cerut demisia în urma scandalului provocat de dezastrul de la Paltinu și a precizat că nu va ceda la presiunile venite dinspre PSD.

“Acolo unde există o vină, ea trebuie să fie asumată, iar reformele pe care le-am început la Ministerul Mediului, cu siguranță sunt unul dintre motivele pentru care astăzi se vorbește atât de mult în Parlament și nu voi ceda la presiune. Nu voi fi intimidată sub nicio formă”, a spus Diana Buzoianu.