Ziua moțiunilor. Guvernul Bolojan, testat la vot în plin scandal. PSD amenință că votează moțiunea anti-Buzoianu

Moţiune simplă la Senat împotriva Dianei Buzoianu, după criza apei din PrahovaPublicat acum 15 minute
În privința moţiunii simple, inițiatorii cer demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu, pentru întreruperea alimentării cu apă a 13 localităţi din judeţele Prahova şi Dâmboviţa şi "ignorarea" situaţiei barajelor din România. Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a anunţat, în plen, depunerea moţiunii, susţinută de 39 de senatori.
Semnatarii o acuză pe Buzoianu de incompetenţă, "care a dus la sistarea alimentării cu apă potabilă a peste 100.000 de locuitori, închiderea spitalelor din judeţul Prahova, a centralei de la Brazi, a unităţilor de învăţământ şi a instituţiilor publice".
"Locuitorii a 13 localităţi din judeţele Prahova şi Dâmboviţa, precum Câmpina, Băicoi, Slănic, Vălenii de Munte, Breaza, Comarnic şi zeci de sate aferente, sunt victimele unui sistem incompetent, ignorant şi falimentar. La robinete s-a furnizat timp de mai bine de o săptămână, în cel mai bun caz, aer, iar în cel mai rău caz un amestec toxic de nămol şi bacterii, punând în pericol sănătatea publică a peste 100.000 de mii de locuitori, dar şi sistemul energetic naţional. Totul, din cauza incompetenţei ministrului Mediului, Diana Buzoianu, care, deşi a ştiut despre procedura de golire a barajului Paltinu, a uitat care îi sunt atribuţiile. A uitat că trebuie să împiedice producerea unei catastrofe. (...) Aceşti cetăţeni vă cer, prin vocea noastră, să plecaţi din funcţia de ministru al Mediului pentru că aţi reuşit să vă arătaţi, la fel ca şi colegul dumneavoastră de la Apărare, maximul de incompetenţă", se susţine în moţiune.
Potrivit AUR, "lipsa apei şi efectele în lanţ au pus în pericol sănătatea publică, sistemul energetic naţional şi serviciile esenţiale pentru comunităţile afectate".
"În încercarea de a-şi acoperi incompetenţa, ministrul Buzoianu a găsit repede ţapi ispăşitori, împărţind în stânga şi în dreapta declaraţii prin care a cerut demiteri şi demisii, când în mod normal demisia sa ar fi fost cea care s-ar fi impus în acest caz. (...) Această moţiune îşi propune să transmită un semnal politic ferm privitor la incompetenţa, indiferenţa, inactivitatea şi lipsa de reacţie a ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu. Este clar că ministerul condus de Diana Buzoianu a tratat criza din Prahova ca pe o problemă locală, ignorând apelurile disperate ale primarilor şi ale cetăţenilor", se detaliază în textul moţiunii.
În opinia AUR, ministerul condus de Diana Buzoianu "ignoră cu o iresponsabilitate criminală situaţia critică a Acumulării Paltinu şi a altor baraje".
Semnatarii moţiunii îl critică pe premierul Ilie Bolojan că nu a dispus "propria investigare a acestei catastrofe" şi nu a apelat la Corpul său de control pentru clarificarea responsabilităţilor.
Sorin Grindeanu a cerut premierului să o demită pe Diana Buzoianu
Amintim că Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu Ilie Bolojan și i-a cerut să o demită pe Diana Buzoianu din funcția de ministru al Mediului.
Pe de altă parte, Diana Buzoianu a anunțat, miercuri, într-o conferință de presă că nu își va da demisia, ci va continua reformele la Ministerul Mediului.
Raportul preliminar privind gestionarea situației a fost transmis procurorilor, iar directoarea ABA Buzău- Ialomița a fost demisă.
De asemenea, Florin Ghiță și-a depus demisia de onoare, iar Sorin Rândașu, oficial DSU, preia interimar funcția de director general ABA. Întrebată dacă va demisiona, ministra Mediului a spus: „Nu îmi dau demisia. Va fi mai rău de atât. Voi continua reformele”.
Amintim că ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat la Antena 3 CNN că premierul Ilie Bolojan nu i-a cerut demisia în urma scandalului provocat de dezastrul de la Paltinu și a precizat că nu va ceda la presiunile venite dinspre PSD.
“Acolo unde există o vină, ea trebuie să fie asumată, iar reformele pe care le-am început la Ministerul Mediului, cu siguranță sunt unul dintre motivele pentru care astăzi se vorbește atât de mult în Parlament și nu voi ceda la presiune. Nu voi fi intimidată sub nicio formă”, a spus Diana Buzoianu.
Moţiunea de cenzură "România nu este de vânzare - fără progresişti la guvernare", dezbătută şi votată luniPublicat acum 48 minute
Moţiunea de cenzură "România nu este de vânzare - fără progresişti la guvernare" urmează să fie dezbătută şi votată luni, în plenul reunit al Parlamentului, începând cu ora 14:00. Moțiunea de cenzură a fost inițiată de grupul parlamentar PACE – Întâi România (fost SOS România) și susținută de AUR.
Tot luni, Senatul va dezbate şi vota moţiunea simplă iniţiată de AUR intitulată “Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnaţi la sete şi boală sub privirea complice a ministrei mediului, Diana Buzoianu”.
În moţiunea de cenzură, opoziția cere demisia Guvernului condus de Ilie Bolojan, pe motiv că "a demonstrat incapacitatea de a gestiona finanţele, sănătatea, educaţia, protecţia socială, justiţia şi administraţia publică - toate domeniile vitale care definesc viaţa unui popor liber şi demn", potrivit Agerpres.
Moțiunea de cenzură nu poate trece fără voturile din rândul parlamentarilor Coaliției PSD-PNL-USR-UDMR.
Potrivit lui Ilie Bolojan, moțiunea de cenzură este o ocazie pentru a testa, la vot, cât de solidă este Coaliția de guvernare. Totodată, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a exclus categoric ca parlamentarii social-democrați să susțină moțiunea de cenzură.
Fără susținere de la parlamentarii coaliției, inițiativa nu poate trece, pentru că are nevoie de 233 de voturi. Inițiativa a fost susținută de 118 parlamentari.
În textul moțiunii de cenzură se precizează că Guvernul confundă austeritatea cu eficienţa, iar “shopping-ul extern cu dezvoltarea naţională”.
“România nu mai poate tolera această combinaţie toxică de incompetenţă şi indiferenţă. Prin urmare, solicităm Parlamentului să ia act de eşecul Guvernului şi să adopte măsurile constituţionale corespunzătoare - mai precis demiterea Cabinetului Bolojan. Poporul român merită mai mult decât promisiuni goale şi politici care îl sărăcesc. Merită un guvern care serveşte interesele naţionale, nu pe cele ale comodităţii politice sau ale afacerilor comandate de interese străine. Această moţiune este un apel la demnitate, la responsabilitate şi la schimbare. Pentru România care munceşte, care speră şi care refuză să mai fie călcată în picioare, votaţi moţiunea de cenzură, votaţi demiterea Guvernului progresist Bolojan", se mai precizează în document.
Inițiatorii moțiunii precizează că "dezastrul de la Paltinu nu e un accident, ci o fotografie fidelă a guvernării Bolojan - un ministru progresist a decis să golească un baraj întreg chiar în plin cod meteorologic cu risc hidrologic".
"Ca să fie drama completă, golirea s-a făcut fără nicio sursă alternativă de apă şi cu rezervoarele deja goale. Captarea din straturile cele mai joase ale lacului a transformat apa într-un soi de nămol industrial, iar staţia de epurare Voila, care nu e dotată pentru turbiditate extremă, a cedat. Şi toate acestea fără un plan de lucrări etapizat, concret şi logic", se mai arată în moţiune.
"Guvernul s-a specializat, cu o consecvenţă demnă de cauze mai bune, în a lucra împotriva propriului popor", susţin semnatarii moţiunii.
Ei menţionează că "Guvernul Bolojan a decis să continue tradiţia guvernărilor precedente, supra-îndatorarea, datoria publică ajungând în august 2025 la aproape 1.085 de miliarde de lei, adică 59,7% din PIB, cu 90 de miliarde mai mult decât la începutul anului".
În opinia iniţiatorilor, mediul de afaceri a ajuns "inamic" pentru Guvern cu peste 11.000 de firme în insolvenţă în primele 10 luni şi 32% dintre IMM-uri "incapabile să îşi plătească taxele", în timp ce companiile de stat risipesc fonduri fără oprire.