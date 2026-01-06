Preşedintele Nicuşor Dan participă la reuniunea „Coaliţiei de Voinţă” de la Paris

Preşedintele României, Nicuşor Dan. Foto: Agerpres

Preşedintele Nicușor Dan participă, marţi, la reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai „Coaliţiei de Voinţă”, organizată la Palatul Elysee, la Paris, relatează Agerpres.

Anterior, sâmbătă, aliaţii europeni ai Ucraina s-au reunit la Kiev pentru a analiza cele mai recente detalii ale planului de încheiere a conflictului cu Rusia, în perspectiva summitului „Coaliţiei de Voinţă”. Coaliţia reuneşte statele care susţin Ucraina.

La întâlnire au participat consilieri de securitate din 15 ţări, inclusiv Franţa, Germania şi Canada, alături de reprezentanţi ai Uniunii Europene şi ai NATO. A fost prima reuniune de acest tip din acest an.

Trimisul special al preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, a participat de la distanţă, a confirmat un oficial ucrainean pentru AFP.

„Prima parte a întâlnirii s-a concentrat pe documentele-cadru, în special garanţiile de securitate şi abordările planului de pace, precum şi pe succesiunea următorilor paşi comuni”, a precizat, sâmbătă, pe Telegram, negociatorul-şef al Ucrainei, Rustem Umerov, după prima sesiune.

Eforturile diplomatice s-au intensificat din luna noiembrie, în încercarea de a pune capăt celui mai sângeros conflict din Europa de după al Doilea Război Mondial, sub coordonarea administraţiei conduse de Donald Trump, care a purtat negocieri separate cu Rusia şi Ucraina.

În mesajul de Anul Nou, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că un acord este „gata în proporţie de 90%”, avertizând însă că restul de 10% va decide „soarta păcii”, în condiţiile în care viitorul teritoriilor ocupate de Rusia rămâne un punct-cheie al negocierilor.