„Legea burnout-ului” a fost respinsă de Comisia de muncă din Senat. Doar USR și UDMR au votat „pentru”

Legea privind prevenirea epuizării profesionale (burnout), inițiată de ministrul USR al Economiei Irineu Darău, alături de senatoarea USR Cynthia Păun, a fost respinsă în Comisia pentru muncă din Senat. La vot, doar senatorii USR și UDMR au votat în favoarea proiectului, în timp ce reprezentanții celorlalte partide s-au abținut.

Inițiativa legislativă urmărește recunoașterea și prevenirea epuizării profesionale, prin măsuri care să contribuie la îmbunătățirea sănătății și stării de bine a angajaților și la promovarea unor condiții de muncă echilibrate și sustenabile.

„Epuizarea profesională este un fenomen real și este o consecință care trebuie prevenită, cu orice preț. Inițiativa noastră asigura exact definirea și prevenția, dând încredere dialogului între angajatori și angajați pentru a implementa soluțiile cele mai potrivite fiecărui context în parte. Constat că încă există rețineri în a recunoaște și a preveni fenomene legate de muncă. Din păcate, tot angajații, angajatorii și economia în general vor avea de suferit dacă nu există în legislație nicio definiție și niciun instrument cu privire la burnout”, a spus Irineu Darău, ministrul Economiei.

Inițiativa stabilește o serie de responsabilități pentru angajatori, precum informarea anuală a salariaților despre riscurile epuizării profesionale și metodele de prevenire. De asemenea, proiectul oferea posibilitatea ca angajații să beneficieze, parțial sau integral, de acoperirea costurilor pentru servicii de sprijin psiho-emoțional profesional din partea angajatorilor.

În același timp, legea stabilește dreptul salariaților de a semnala riscuri sau situații de epuizare profesională, fără a fi supuși represaliilor sau acțiunilor disciplinare.

„Sănătatea unei organizații începe cu sănătatea oamenilor care muncesc în ea și care, de multe ori, ajung să își piardă energia, motivația și sensul muncii. Burnout-ul nu este un moft și nici o boală inventată. Este un fenomen real, recunoscut de Organizația Mondială a Sănătății, care afectează angajatul, productivitatea acestuia cât și pe ce a organizațiilor. Prin această lege dorim să introducem un cadru minimal de prevenție și responsabilitate organizațională, fără a împovăra angajatorii prin costuri sau birocrație inutilă”, a explicat Cynthia Păun, vice-președinta comisiei pentru muncă din Senat.

Astfel, USR face un apel la senatorii din toate partidele să reanalizeze această inițiativă legislativă și să susțină un demers care „pune pe primul loc sănătatea angajaților și funcționarea sănătoasă a organizațiilor”. Burnout-ul este o realitate tot mai prezentă în mediul de lucru, iar ignorarea acestui fenomen nu face decât să amplifice costurile sociale și economice pe termen lung.

Pe 23 decembrie 2025, ministrul Economiei, Irineu Darău, senator USR, a anunţat depunerea unei iniţiative pentru prevenirea epuizării profesionale.

Aceasta introduce obligaţii pentru angajatori, printre care: informarea anuală a salariaţilor cu privire la riscurile de epuizare profesională şi metodele de prevenire, includerea riscurilor psihosociale în evaluarea internă a riscurilor la nivel de unitate, utilizând instrumente recomandate de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale.

Pe lângă obligațiile pe care le-ar avea angajatorii, salariaţii beneficiază de dreptul de a sesiza riscuri şi situaţii de epuizare profesională fără a suporta consecinţe negative sau represalii, dreptul la o discuţie formală cu angajatorul privind reorganizarea sarcinilor sau a volumului de muncă, fără consecinţe disciplinare sau alte efecte negative asupra raportului de muncă.