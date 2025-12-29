România ar putea introduce concediul pentru burnout. Proiectul, inițiat de ministrul Economiei

Burnout-ul ar putea fi reglementat prin lege / FOTO: Getty Images

Irineu Darău, noul ministru al Economiei, a inițiat un proiect de lege prin care se dorește prevenirea epuizării la locul de muncă. Concret, este vorba despre introducerea concediului pentru burnout. Cadrul legal deschide posibilitatea acordării unui concediu plătit pentru „refacere profesională”, fără ca angajatului să i se ceară justificări medicale. Psihologul Anca Matei a vorbit, luni, la Antena 3 CNN, despre acest fenomen.

Inițiativa legislativă depusă la Senat în ultima zi a sesiunii parlamentare urmărește crearea unui cadru normativ distinct pentru „prevenirea epuizării profesionale”, fenomen cunoscut și sub denumirea de burnout, care este tot mai des întâlnit în relațiile de muncă.

Irineu Darău, noul ministru al Economiei, și Cynthia Păun, vicepreședintă a Comisiei pentru Muncă, Familie și Protecție Socială din Senat sunt inițiatorii acestui proiect.

Noul cadru legal urmărește ca angajatul să primească un concediu plătit pentru „refacere profesională”, fără să i se ceară justificări medicale.

Psihologul Anca Matei a vorbit, în exclusivitate la Antena 3 CNN, despre fenomenul bornout și despre cum poate fi recunoscut atât de persoana afectată, cât și de cei din jur.

„Este important să înțelegem că burnout-ul nu este doar o stare de oboseală prelungită, ci înseamnă o stare de epuizare persistentă și la nivel fizic, dar și emoțional și cognitiv. Apoi, persoana simte că îi scade foarte mult eficiența și sentimentul de a putea să facă să acționeze la locul de muncă.

Deci, începe să devină acest lucru vizibil și pentru colegi sau pentru angajator și apare de obicei la astfel de persoane și o distanțare față de muncă, față de sarcinile de la locul de muncă, pentru că practic, omul simte că nu mai are de unde să dea ceea ce i se cere la locul de muncă, chiar și dacă vrea. Deci, nu este o problemă de voință, nu este vorba de lene. Tocmai de obicei, burnout-ul apare la persoanele care sunt foarte implicate și dedicate muncii”, a declarat Anca Matei, psiholog, la Antena 3 CNN.

De asemenea, aceasta a vorbit și despre cum poate fi tratat burnout-ul.

„Este foarte important să înțelegem că nu este doar problema acelei persoane. Nu se rezolvă cu un weekend prelungit sau câteva zile în plus de concediu.

Pe de o parte, acea persoană poate să aibă nevoie de o evaluare clinică și apoi de un plan de intervenție, de suport psihologic sau de consiliere, dar nu este suficient. Este foarte important să se analizeze cadrul de la locul de muncă, pentru că de foarte multe ori burnout-ul apare atunci când se întâlnesc anumite condiții, adică un volum mult prea mare de muncă în mod constant, fără momente de recuperare, când persoana muncește sub o presiune foarte mare a timpului sau când are o responsabilitate ridicată, când are obiective neclare stabilite.

Deci, este foarte important să se stabilească acest cadru prin care să se prevină la locul de muncă acele condiții care pot să ducă persoanele într-o stare de acest gen”, a mai declarat psihologul Anca Matei.