„România funcţionează cu un cost emoţional mare”. Unul dintre patru angajați români a fost la limita burnout-ului în 2025

Cercetarea arată că pe măsură ce vechimea angajaţilor în organizaţie creşte, starea lor de bine scade . Foto: Getty Images

România funcționează cu un cost emoțional foarte mare pentru angajați. Este concluzia unui studiu realizat de RoCoach şi Novel Research, care arată că un român din patru s-a aflat într-o zonă de risc psihologic şi burnout în 2025. Mai mult, doar 30% dintre angajații români se declară mulțumiți de locul de muncă, relatează Agerpres.

Deşi mai mult de 41% dintre angajaţii români au reuşit să îşi menţină un nivel rezonabil de echilibru la locul de muncă, unu din patru s-a aflat într-o zonă de risc psihologic şi burnout, în timp ce doar 30% au indicat cu adevărat o stare de mulţumire ridicată, caracterizată prin relaţii sănătoase, autonomie, claritate şi percepţie de corectitudine la locul de muncă.



Indexul stării de bine a angajaţilor români arată un scor de 70,3 puncte din 100 în 2025, ceea ce indică o siguranţă moderată, dar şi o vulnerabilitate crescută la şocuri organizaţionale precum schimbări de leadership, presiuni operaţionale sau instabilitate economică şi plasează România într-o zonă de „siguranţă moderată”.



În 2025, bărbaţii au înregistrat o satisfacţie mai mare la locul de muncă. 72,1% au indicat o stare bună şi foarte bună, segmentul de vârstă 18-29 de ani fiind cel mai mulţumit.

Domeniile cu cel mai mare grad de satisfacţie la locul de muncă în 2025 au fost comerţ/vânzări (76,4%), servicii bancare şi sănătate (73,8% fiecare) şi ONG (66,6%). La polul opus, angajaţii din domeniile IT&C şi administraţie publică au înregistrat cele mici niveluri de satisfacţie.



Raportul arată că starea de bine nu este percepută de angajaţi ca un beneficiu sau un bonus, ci ca rezultatul modului în care este organizată şi condusă compania pentru care lucrează. Diferenţele de wellbeing nu sunt aleatorii şi nici strict individuale, ci urmează linii structurale clare: poziţia în ierarhie, vechimea, domeniul de activitate şi regulile formale şi informale ale organizaţiei.



În acelaşi timp, cercetarea arată că pe măsură ce vechimea angajaţilor în organizaţie creşte, starea lor de bine scade de la nivelul „excelent” la „bine”, însoţită de o creştere a zonei de tensiuni gestionabile, dar persistente. Organizaţiile reuşesc să transforme entuziasmul iniţial în stabilitate, dar nu reuşesc întotdeauna să menţină energie şi sens pe termen lung.



„Datele ne-au arătat că în 2025 nu a fost vorba despre o Românie epuizată, ci despre o Românie care funcţionează cu un cost emoţional mare. Majoritatea angajaţilor îşi fac treaba, dar sistemele organizaţionale îi forţează să compenseze prin efort personal ceea ce lipseşte din designul muncii: claritate, echitate, autonomie şi relaţii sănătoase cu managementul. În 2026 provocarea reală pentru companii nu mai este retenţia, ci menţinerea vitalităţii oamenilor pe măsură ce cresc în roluri şi responsabilitate. Un angajat care rămâne, dar îşi pierde energia, nu mai creează valoare”, a explicat în comunicat, Mihai Stănescu, fondatorul RoCoach, prima companie de coaching din România şi dezvoltator al Organizational Transition Quotient (ORQ).

Ce îi epuizează pe angajații români

Conform Indexului stării de bine, în 2025 principalele surse de epuizare au fost:

volumul mare de muncă (23,3%);

presiunea constantă a termenelor limită (19,6%);

lipsa echilibrului dintre viaţa personală şi cea profesională (16,4%);

absenţa feedbackului (9,1%);

şeful direct apare ca factor determinant al stării de bine a angajaţilor (19,3%);

„Dincolo de cifre, indexul arată cum este trăită munca în România în 2025: ca un sistem de presiuni, adaptări şi compromisuri pe care oamenii îl gestionează zi de zi cu un efort mult mai mare decât se vede la suprafaţă. Indexul Stării de bine măsoară calitatea reală a relaţiei dintre angajat şi organizaţia în care lucrează - cât de corecte sunt regulile, cât de clare sunt aşteptările, câtă autonomie există şi cât de mult sprijin primesc oamenii atunci când lucrurile devin dificile.

Vedem foarte clar un proces de uzură organizaţională. Oamenii nu vorbesc despre beneficii, ci despre corectitudine, despre respect, despre şefi care ascultă şi despre libertatea de a-şi organiza munca fără micro-management. Limbajul este adesea emoţional şi uneori dur, ceea ce ne arată că aceste teme sunt trăite ca probleme morale, nu doar ca disfuncţii procedurale. Când angajaţii spun 'să nu se mai aranjeze concursurile' sau 'şefii să ne trateze ca oameni', ei vorbesc despre nevoia fundamentală de echitate şi demnitate în muncă”, afirmă, la rândul său, Marian Marcu, managing partner Novel Research.



Indexul Employee Wellbeing 2025 este un instrument sintetic dezvoltat de RoCoach şi Novel Research pentru a măsura calitatea reală a experienţei de muncă a angajaţilor români în 2025. El este construit pe cinci dimensiuni fundamentale ale vieţii organizaţionale:

claritate;

autonomie;

recunoaştere;

echitate;

relaţii umane;

Fiecare dimensiune este standardizată pe o scară 0-100, iar scorul final reflectă starea globală de bine la locul de muncă. Datele au fost colectate în perioada noiembrie-decembrie 2025, prin metoda CAWI (Computer Assisted WEB Interviews), pe un eşantion de o mie de angajaţi din mediul urban.