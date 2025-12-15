Guvernul pregăteşte un sistem prin care angajaţii să raporteze violenţa şi hărţuirea la locul de muncă. Unde se vor semnala derapajele

Angajatorii, obligaţi să implementeze un sistem prin care angajaţii să poată raporta dacă se confuntă cu violenţă şi hărţuire. FOTO: Getty Images

Guvernul a adoptat o serie de acte normative pentru a combate violenţa şi hărţuirea la locul de muncă. Angajatorii vor fi obligaţi să implementeze un sistem prin care angajaţii să poată raporta în mod confidenţial dacă se confruntă cu violenţă şi hărţuire, altfel riscă amenzi de până la 7.000 de lei. Proiectele urmează să fie dezbătute în Parlament.

Proiectul stabileşte noţiunea de violenţă şi hărţuire la locul de muncă şi extinde protecţia angajaţilor şi în zonele asociate locului de muncă.

"Angajaţii au absolut dreptul să se simtă în siguranţă la locul de muncă. Nu trebuie să accepte nicio abatere de la regulile de bună conduită ale angajatorului. Probabil că le-ar da ceva mai mult curaj celor care trec printr-o astfel de situaţie de abuz", a afirmat Ana Călugăru, specialist HR.

Angajaţii care trec prin situaţii neplăcute la locul de muncă pot semnala problemele la managerul direct sau la managerul de resurse umane din companie.

"Într-o afacere, apar frecvent situaţii în care un angajat nu atinge constant targetul. Dar abordarea corectă este una profesională, obiectivele clare, stabilite de la început, un feedback individual luat periodic de la angajaţi", a spus Lisa Voiculescu, manager firmă.

Ce provoacă burnout-ul

Conform specialiştilor, la baza burnout-ului nu stă doar munca asiduă, ci şi emoţiile intense cu care angajaţii se raportează la volumul de muncă. Pentru a preveni aceste situaţii, terapeuţii recomandă impunerea limitelor.

"A şti din timp când să nu mă mai abandonez pe mine, când să pună stop-ul ăla feliuţă cu feliuţă ajută mult mai mult decât stau, îndur, şi la un moment dat va trebui să explodez. Bullying-ul şi burnout-ul nu e despre oameni slabi, e foarte mult şi despre sisteme care au uitat să protejeze oamenii. Pentru că niciun om nu poate să fie performant în stres, în frică şi mai ales în nesiguranţă", a afirmat şi Andreea Goliţă, psihoterapeut.

Abuzurile la locul de muncă au avut, în unele cazuri consecinţe dramatice. O fostă angajată HR a ajuns în burnout după ce a fost supusă unui volum de muncă excesiv şi a obţinut despăgubiri de 9.000 de euro. Alţi angajaţi nu au avut această şansă: un medic a murit în timpul unei consultaţii, o tânără a făcut infarct la birou, iar o angajată IT s-a sinucis în urma presiunilor extreme. Sunt doar câteva dintre cazurile din ultimul an.

Angajatorii vor avea la dispoziţie 90 de zile pentru adaptarea regulamentului, de la publicarea modificărilor în Monitorul Oficial. În caz contrat, sancţiunile sunt cuprinse între 3.500 şi 7000 de lei.