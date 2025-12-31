Anul în care internetul „a luat-o razna”: Care au fost cele mai mari trenduri în 2025 și cum nonsensul a devenit limbaj universal

6 minute de citit Publicat la 22:20 31 Dec 2025 Modificat la 22:20 31 Dec 2025

„Ballerina Cappuccina” și „Tralalero Tralala”. Foto: Italian Brainrot Wiki

Anul acesta a fost marcat de schimbări culturale evidente la nivel global. Am asistat la o îmbinare tot mai accentuată a genurilor, la fragmentarea mass-mediei tradiționale și la o mutare clară de la cultura „mainstream” către subculturi de nișă, „ere” de scurtă durată și scene construite de algoritmi. Euronews Culture trece în revistă unele dintre cele mai importante tendințe culturale care au influențat moda, social media, muzica și cultura globală în 2025.

De la meme-ul „6-7” al Generației Alpha până la ascensiunea esteticilor precum clean girl sau corporate girlie, platforme precum TikTok au fost în centrul acestor transformări. Dar care au fost, de fapt, tendințele cu cel mai mare impact?

AI slop: noua „mină de aur” a gunoiului online

De la videoclipul viral cu iepurași falși care sar pe o trambulină, până la povești de dragoste inventate în metroul din New York sau dezbateri politice fabricate, AI slop a invadat internetul în 2025.

Termenul a fost desemnat „Cuvântul anului 2025” de către Macquarie Dictionary, datorită influenței sale masive asupra politicii, videoclipurilor, memelor, muzicii și nu numai. Și Merriam-Webster a ales „slop” drept cuvântul anului.

Instrumentele de inteligență artificială generativă, ieftine și ușor accesibile, combinate cu economia atenției, i-au încurajat pe creatori să producă tot mai mult conținut de acest tip, în schimbul vizualizărilor și veniturilor din reclame. Inclusiv branduri mari precum Vogue sau Coca-Cola au fost criticate pentru utilizarea modelelor AI în campanii și reclame de sărbători.

Catalogat drept generic, lipsit de suflet și plin de erori, rămâne de văzut dacă AI slop va supraviețui și în 2026. Cert este că unele branduri continuă să angajeze animatori umani pentru reclamele lor.

Brain rot: mănâncă, dormi, dă scroll. Repetă.

Deși „brain rot” a fost desemnat Cuvântul anului 2024 de Oxford University Press, popularitatea termenului a continuat și în 2025, mai ales după apariția memei virale „Italian brain rot”, adoptată rapid de Generația Alpha.

Fenomenul reflectă anxietatea tot mai mare legată de conținutul trivial, de slabă calitate, și de efectele acestuia asupra sănătății mentale și intelectuale. Vara lui 2025 a fost chiar supranumită „vara brain rot”, pe fondul exploziei de momente culturale efemere.

Subgenul italian este unul absurd prin definiție: conținut generat de AI, fără sens, cu personaje precum balerina cu cap de cappuccino - „Ballerina Cappuccina” - sau un rechin cu trei picioare numit „Tralalero Tralala”.

Unele chioșcuri au început să vândă chiar „Italian Brain Rot Trading Card Games”, iar branduri precum Duolingo, Netflix și Spotify au integrat trendul în campaniile lor promoționale.

Explozia esteticilor de pe TikTok: clean girl, dark academia, coquette

Anul 2025 a adus o adevărată explozie de estetici pe TikTok: de la clean girl și corporate girlie, până la coquette, dark academia, cottagecore și multe altele.

Tendința a fost alimentată de nevoia de autenticitate, evadare și nostalgie, dar și de algoritmi tot mai personalizați, care au susținut apariția unor subculturi diverse, cu comunități globale proprii.

Un rol important l-a avut și dorința de a se îndepărta de estetica „perfecțiunii” din anii anteriori. Creatorii au putut astfel să construiască audiențe mai loiale și mai implicate.

Una dintre cele mai populare estetici a fost clean girl: un stil de viață minimalist, cu un look natural, îngrijit și aparent fără efort. La polul opus, estetica coquette a pus accent pe romantism și feminitate, cu funde, dantelă, culori pastel și volane.

Pe lângă trenduri recognoscibile, precum cele inspirate de Twilight, au apărut și estetici extrem de nișate, precum Chunky Resin Bangles sau Achill Island.

Y3K: post-uman, crom, alien

Estetica Y3K a câștigat rapid popularitate în 2025, marcând o ruptură față de nostalgia Y2K. Y3K combină anxietățile legate de mediu și tehnologie cu un futurism pronunțat, explorând teme precum dependența de tehnologie și scenariile distopice ale schimbărilor climatice.

Trendul a fost susținut de integrarea accelerată a roboticii, AI-ului și realității virtuale în viața de zi cu zi. Țesături metalice, tehnologie purtabilă, designuri cyber și eyeliner grafic - Y3K le include pe toate.

Stilul pune accent pe haine funcționale pentru un viitor incert, cu influențe grunge și siluete utilitare. A apărut atât în videoclipuri muzicale, cât și pe podiumurile de modă, inclusiv prin K-pop.

În cinema și literatură, Y3K se inspiră masiv din cyberpunk și SF, explorând fuziunea dintre viața digitală și cea biologică.

Siluete oversized și minimalism

În 2025, podiumurile de modă au fost dominate de siluete oversized și piese minimaliste. Tendința reflectă o orientare spre confort, individualitate, neutralitate de gen și sustenabilitate, adoptată de branduri precum Prada sau The Row.

Este un contrast clar față de epocile marcate de supraconsum, punând accent pe alegeri mai conștiente. Trendul a fost extrem de popular în rândul Millennials și Gen Z, preocupați atât de stil, cât și de impactul fast fashion asupra mediului.

Piesele-cheie: pantaloni largi, sacouri supradimensionate, cămăși albe simple, realizate din materiale naturale precum inul, bumbacul organic sau lâna, în palete neutre.

6-7: cu cât mai lipsit de sens, cu atât mai bine

Unul dintre cele mai absurde trenduri ale anului a fost expresia „6-7”, devenită virală după un clip cu un tânăr fan de baschet strigând „six seven” și făcând un gest cu mâna.

Expresia a ajuns Cuvântul anului 2025 la Dictionary.com, fiind descrisă mai degrabă ca o „explozie de energie” decât ca un termen cu sens. Reprezintă perfect umorul absurd și efemer de pe TikTok și Instagram Reels.

Pentru copii și adolescenți, a devenit o glumă internă, folosită inclusiv pentru a-și enerva părinții și profesorii, dar și pentru a întări sentimentul de apartenență.

Trendul a ajuns până într-un episod South Park, iar branduri precum McDonald’s și Pizza Hut din Emiratele Arabe Unite au lansat promoții tematice.

„Authentic messy”: dezordonat, real, fără scuze

După ani de conținut ultra-perfecționat, 2025 a adus în prim-plan trendul authentic messy, ca reacție la estetica clean girl.

Celebrități precum Julia Fox au postat imagini din apartamentele lor dezordonate, iar artista digitală Amalia Soto a popularizat termenul „girl clutter”, ca formă de respingere a așteptărilor legate de ordine. Au apărut subtrenduri precum goblin mode sau organized mess.

Inclusiv casele de modă Bottega Veneta și Miu Miu au adoptat estetica, cu genți deschise și supraaglomerate pe podium. Billie Eilish și Charli XCX au mers, la rândul lor, spre un look mai haotic, rock.

Momentul simbolic? Marie Kondo a recunoscut public că, după al treilea copil, ordinea nu mai este o prioritate.

Revenirea muzicii pop

Recession pop a revenit în forță în 2025, oferind o formă de evadare emoțională într-un context economic incert.

Cu versuri lejere și ritmuri energice, genul este perfect pentru pauze de dans care alungă stresul. TikTok a amplificat fenomenul, readucând în top hituri din perioada 2007–2012 și promovând artiști noi.

Kesha, Lady Gaga și Katy Perry revin cu influențe clare din albumele lor de început, în lansări precum Abracadabra, Mayhem sau Yippee-Ki Yay.

De-influencing: când „nu” devine viral

După ani de hiper-consum, 2025 a adus o corecție culturală prin trendul de-influencing. Reclamele goale de conținut, oboseala publicului și anxietatea financiară au alimentat dorința de sustenabilitate și transparență.

Publicul caută acum opinii reale, nefiltrate, de la oameni obișnuiți, nu de la influenceri cu imagini perfect construite. Accentul cade pe alternative accesibile, consum redus și alegeri conștiente.

Au apărut trenduri precum no-buy challenges, skin fasting, slow fashion și vacanțe „anti-Instagram”.

Revenirea analogului: offline-ul e noul lux

Renașterea analogului a fost o altă tendință majoră, în special în rândul Gen Z, ca antidot la suprasaturația digitală.

A crescut interesul pentru camere foto vintage, viniluri, reviste tipărite și activități offline: tricotat, ceramică, cluburi de carte sau întâlniri la magazine de discuri.

Vânzările de viniluri au explodat, susținute de artiști precum Billie Eilish și Taylor Swift. Estetica „film look” a impulsionat vânzările de camere Kodak și Fujifilm, iar cărțile tipărite și zine-urile independente sunt din nou la modă.