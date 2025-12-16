Ce se întâmplă când cauți 67 pe Google

Ce se întâmplă când cauți 67 pe Google. Sursa foto: captură foto Google.ro

Fenomenul "67" (six-seven) s-a răspândit la nivel mondial în rândul adolescenților, pornind de pe TikTok și ajungând și pe alte rețele sociale. A evoluat de la nivel de meme și a devenit un simbol al generației Alpha, adică cei născuți între 2010 și 2014.

Pentru a recunoaște importanța acestui fenomen, Google a introdus o animație specială în motorul său de căutare, care apare doar la căutare grupului de litere "67". Totodată, animația intervine și dacă utilizatorul scrie 6-7 (caz în care apare si calculatorul cu rezultatul acestei scăderi, pentru că probabil este dificil de stabilit dacă a fost căutat termenul "67" sau s-a dorit aflarea rezultatului calculului matematic), sau six-seven.

Animația, care imită mișcare brațelor care însoțește uneori termenul "67", apare în motorul de căutare Google rulat în orice browser, pe desktop și mobil, dar și în aplicația Google.

"67" nu are o însemnătate anume, ci reprezintă mai degrabă o interjecție, menită să marcheze apartenența la generația Alpha în diverse situații, dar uneori este folosită și ca să inducă în eroare generațiile anterioare.

Site-ul Dictionary.com a ales "67" drept cuvântului anului 2025, datorită popularității uriașe, mai ales pentru un grup de cifre, în vorbirea curentă, dar și în rezultatele căutărilor pe internet sau pe rețelele sociale.