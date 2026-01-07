Arabia Saudită își deschide piaţa financiară tuturor investitorilor străini, de la 1 februarie. FOTO hepta

Arabia Saudită va deschide, de la 1 februarie, piaţa sa financiară tuturor investitorilor străini, a anunţat marţi autoritatea de reglementare a pieţei de capital din regat, acesta fiind un nou pas menit să atragă mai mult capital internaţional şi să crească lichiditatea bursieră.

Autoritatea Pieței de Capital din Arabia Saudită (CMA) a anunțat marți că elimină cadrul care impunea investitorilor străini să îndeplinească praguri specifice de eligibilitate înainte de a avea acces la piața principală, inclusiv cerința unui nivel minim de active administrate de 500 de milioane de dolari, scrie Gulf News.

Modificările desființează clasificarea de „Investitor Străin Calificat” (Qualified Foreign Investor) pentru piața principală și vor permite participarea oricărei categorii de investitor străin, fără a mai fi nevoie de îndeplinirea unor criterii de aprobare prealabilă.

Investitorii nerezidenți vor putea tranzacționa direct începând cu 1 februarie, potrivit autorității de reglementare.

Măsura reprezintă unul dintre cei mai importanți pași de liberalizare de când Arabia Saudită și-a deschis, pentru prima dată, piața de acțiuni către investitorii străini, în 2015. Decizia vine în momentul în care autoritățile încearcă să revigoreze activitatea de tranzacționare și să atragă capital internațional, după ce indicele Tadawul All Share Index a scăzut cu aproape 13% anul trecut, performând sub majoritatea marilor piețe emergente.

Efortul Arabiei Saudite de a atrage intrări de capital străin a devenit mai urgent pe fondul cheltuielilor guvernamentale ridicate și al veniturilor mai slabe din petrol, care majorează deficitele bugetare și alimentează îngrijorări privind ritmul investițiilor interne și finanțarea proiectelor de dezvoltare la scară mare.

„Amendamentele aprobate au eliminat conceptul de Investitor Străin Calificat pe Piața Principală, permițând astfel tuturor categoriilor de investitori străini să acceseze piața fără a fi necesară îndeplinirea cerințelor de calificare”, a transmis autoritatea piețelor de capital într-un comunicat.

Schimbare de politică

Participanții din piață anticipau de luni de zile o schimbare de politică. Acțiunile saudite au crescut în septembrie după informații potrivit cărora limitele de deținere pentru investitorii străini ar putea fi relaxate. Ulterior, aceste câștiguri s-au evaporat după ce autoritățile de reglementare au spus că decidenții nu hotărâseră încă dacă să elimine plafonul în mod direct sau să îl crească treptat, ca parte a unei revizuiri planificate pentru 2026.

Anunțul de marți readuce în prim-plan participarea investitorilor străini într-un moment în care piața saudită caută un nou impuls.

Analiștii au spus că măsura reduce barierele de intrare și lărgește baza de investitori, ceea ce ar putea reaprinde interesul pentru acțiunile saudite și ar putea susține creșterea limitelor de deținere străină, cu efecte în lanț asupra includerii în indicii globali și asupra fluxurilor de capital.

Deși autoritatea de reglementare nu a anunțat schimbări privind plafonul existent de deținere străină, eliminarea cerințelor de calificare marchează o schimbare structurală care ar putea extinde baza de investitori și ar putea aprofunda lichiditatea celei mai mari piețe de acțiuni din Orientul Mijlociu.