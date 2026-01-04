Cât câștigă, în medie, un angajat OpenAI. Sumele sunt uluitoare

Documentele financiare arată că cei aproximativ 4.000 de angajați OpenAI au primit compensații sub formă de acțiuni în valoare medie de 1,5 milioane de dolari per persoană. Foto: Hepta

De-a lungul anului 2025, cele mai mari companii din Silicon Valley s-au angajat într-o adevărată „frenezie a recrutării”, cheltuind sute de milioane, uneori chiar peste un miliard de dolari, pentru a atrage cei mai buni experți în inteligență artificială de la firmele rivale.

Rezultatul este că angajații din companiile care dezvoltă AI, tehnologia despre care șefii lor insistă că va automatiza, într-o zi, toate locurile de muncă, câștigă sume de-a dreptul uimitoare. Potrivit unei investigații recente a Wall Street Journal, citată de Futurism, angajații OpenAI sunt, în medie, cei mai bine plătiți lucrători dintr-un startup din istoria recentă.

În 2025, documentele financiare arată că cei aproximativ 4.000 de angajați OpenAI au primit compensații sub formă de acțiuni în valoare medie de 1,5 milioane de dolari per persoană. Este vorba despre poziții tehnice și operaționale, precum manageri, ingineri sau cercetători. Având în vedere că OpenAI externalizează rolurile mai puțin calificate, precum personalul de curățenie sau agenții de pază, către furnizori terți, este foarte probabil ca acești lucrători să nu beneficieze de aceleași pachete salariale sau să nu fi fost incluși în analiza WSJ.

În contextul în care OpenAI se pregătește pentru o listare la bursă (IPO) în 2026, Wall Street Journal a comparat cheltuielile salariale din 2025 cu cele ale altor 18 companii în anul premergător listării lor. Concluzia: diferențele sunt uriașe.

Compania-mamă a Google, Alphabet, s-a clasat pe locul al doilea. OpenAI își plătește angajații de aproximativ șapte ori mai mult decât o făcea Alphabet în 2003. Per total, OpenAI oferă remunerații de 34 de ori mai mari decât media companiilor tech similare, în anul de dinaintea unui IPO.

Informațiile apar într-un moment în care alți giganți din tehnologie se confruntă cu dificultăți în menținerea unor echipe de AI de top. Un exemplu este Meta, unde CEO-ul Mark Zuckerberg ar fi ajuns în conflict cu noul său director AI, tânărul considerat geniu, Alex Wang.

În luna iunie, Zuckerberg a plătit 14 miliarde de dolari pentru a cumpăra startup-ul Scale AI și a-l aduce pe Wang, în vârstă de 28 de ani, în fruntea diviziei de inteligență artificială a Meta. La câteva luni după anunț, cercetătorul-șef AI al companiei, Yann LeCun, a decis să părăsească Meta și să-și lanseze propriul startup, pe fondul tensiunilor dintre cei doi.

Având în vedere că atât Wang, cât și LeCun pot ajunge să câștige de la Meta sume de ordinul sutelor de milioane de dolari sau chiar mai mult, este puțin probabil ca banii, în sine, să fi prevenit deteriorarea relațiilor. Totuși, poveștile lor oferă o imagine elocventă asupra eforturilor extreme pe care aceste corporații extrem de bogate sunt dispuse să le facă pentru a obține un avantaj în cursa AI și asupra dificultății de a păstra talentele, într-un context în care toți competitorii sunt gata să semneze cecuri uriașe.