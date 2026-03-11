Palatul Dacia, clădire istorică de pe Lipscani, va fi consolidat. Investiția va fi de peste 100 de milioane de lei

1 minut de citit Publicat la 08:14 11 Mar 2026 Modificat la 08:32 11 Mar 2026

Ciucu şi Cseke Attila au semnat contractul de finanțare pentru consolidarea Pinacotecii – Palatul Dacia. Sursa foto: Primaria Capitalei / Facebook

Primăria Capitalei a anunţat, marţi, că edilul Ciprian Ciucu şi ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, au semnat contractul de finanțare pentru consolidarea seismică a Pinacotecii – Palatul Dacia. "Construit la sfârșitul secolului al XIX-lea, acesta face parte din Ansamblul de arhitectură Strada Lipscani și a fost afectat de cutremurele secolului trecut", a transmis instituţia. Valoarea totală a lucrărilor va fi de 104,5 milioane de lei (fără TVA), iar 71,5 milioane de lei sunt bani nerambursabili.

Ciucu a anunţat că, după finalizarea lucrărilor, aici vor fi expuse permanent operele de artă din colecţia Pinacotecii Bucureştiului.

"Peste trei ani aici vor fi expuse permanent operele de artă din colecţia Pinacotecii Bucureştiului. Va fi un punct de interes pentru iubitorii de artă din țară și străinătate.

La finalul lunii ianuarie, am propus spre aprobare indicatorii tehnico-economici, devizele generale și documentațiile de avizare a lucrărilor. În prezent, suntem în procedura de achiziție a lucrărilor. O vom începe în câteva săptămâni", a anunțat edilul Capitalei.

