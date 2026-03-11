Aradul, acoperit de un nor gros de fum, după un incendiu la o fabrică de polistiren. Autorităţile au trimis două mesaje Ro-Alert

Aradul, acoperit de un nor gros de fum, după un incendiu la o fabrică de polistiren. Sursa foto: captură video

Oraşul Arad a fost acoperit de un nor gros de fum, miercuri dimineaţă, după un incendiu izbucnit la o fabrică de la periferie, iar Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) a transmis două mesaje de alertă locuitorilor, notează Agerpres.

Incendiul a izbucnit în zona industrială din cartierul Aradul Nou şi a fost anunţat la 112 înainte de ora 8:00, iar pompierii au trimis mai multe autospeciale de stingere.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta prin ardere generalizată, cu degajări mari de fum, a anunţat ISU.

"Din cauza cantităţii semnificative de fum rezultat, a fost transmis un mesaj de avertizare a populaţiei prin sistemul RO-ALERT pentru persoanele aflate în zona din proximitatea locului intervenţiei. La faţa locului intervin echipaje ale ISU Arad, cu un dispozitiv format din şase maşini de stingere, o ambulanţă SMURD, un echipaj de descarcerare şi o autoscară. În sprijinul pompierilor arădeni acţionează şi echipaje ale ISU Timiş, cu două maşini de stingere", a informat ISU Arad.

Deocamdată nu au fost raportate victime.

Totodată, având în vedere degajările mari de fum și propagarea fumului, a fost transmis al doilea mesaj RO-ALERT.

Ulterior, au fost suplimentate echipajele la locul intervenției:

ISU Arad cu 1 autoscară

ISU Timiș cu 1 mașină de stingere și 1 cisternă de mare capacitate (30.000 l)

ISU Mureș cu 1 autospecială cu roboți