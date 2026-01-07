Prognoza meteo actualizată pentru 4 săptămâni. După ce trece ciclonul mediteranean, temperaturile cresc mai mult decât în mod normal

Vor fi temperaturi neobișnuite pentru a doua jumătate a lunii ianuarie, au spus meteorologii. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. După ce nu va mai fi deasupra României ciclonul mediteranean care a adus ninsori abundente, viscol şi ploi, temperaturile cresc mai mult decât în mod normal, potrivit meteorologilor. Însă, până atunci, săptămâna aceasta se menţine cu temperaturi mai coborâte, arată prognoza meteo valabilă pentru perioada 5 ianuarie – 2 februarie.

De altfel, în prezent, sunt în vigoare mai multe coduri galbene de ploi, ninsori, viscol şi polei. pentru mai bine de jumătate din teritoriul României. Avertizarea de vreme rea expiră joi, la ora 12:00, conform meteoromania.ro şi în următoarele zile sunt aşteptate în unele zone din ţară temperaturi de minus 15 grade Celsius.

Săptămâna 05 ianuarie 2026 - 12 ianuarie 2026

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, nord-vestice, nord-estice şi local în cele centrale, dar şi mai ridicate în cele sud-estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi excedentar la nivelul întregii ţări, dar mai ales în regiunile vestice, potrivit oficialilor ANM.

Săptămâna 12 ianuarie 2026 - 19 ianuarie 2026

Temperaturile medii vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în zonele montane şi în extremitatea de sud-est a ţării, dar şi uşor mai coborâte, local, în nord-est şi centru, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantităţile de precipitaţii vor fi uşor excedentare în nord-vestul teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Săptămâna 19 ianuarie 2026 – 26 ianuarie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a ţării, dar mai ales în extremitatea de sud-est a teritoriului.

Reprezentanţii Administrației Naționale de Meteorologie au spus că regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă în toate regiunile.

Săptămâna 26 ianuarie 2026 – 02 februarie 2026

Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru acestă săptămână în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a ţării.