Danemarca şi Groenlanda solicită o întâlnire de urgență cu Marco Rubio după amenințările privind anexarea insulei arctice

2 minute de citit Publicat la 09:05 07 Ian 2026 Modificat la 09:05 07 Ian 2026

Trump şi-a exprimat îndoielile cu privire la capacitatea Danemarcei de a asigura securitatea Groenlandei. FOTO: Hepta

Guvernele Danemarcei şi Groenlandei au solicitat marţi o întâlnire cu secretarul de stat american Marco Rubio în contextul anunțurilor administrației Trump cu privire la interesul de a anexa insula arctică din motive de securitate naţională, relatează EFE, citată de Agerpres.

"Secretarul de stat american Marco Rubio nu a putut să se întâlnească mai înainte cu guvernul groenlandez, în ciuda solicitărilor repetate atât din partea acestui guvern (groenlandez - n.r.), cât şi din partea celui danez pentru o întâlnire la nivel de miniştri de externe", a declarat Vivian Motzfeldt, consilierul pentru afaceri externe al Groenlandei.

La întâlnire ar urma să fie prezent şi ministrul de externe danez, Lars Lokke Rasmussen.

Afirmaţia lui Donald Trump privind omniprezenţa Chinei în Groenlanda este una dintre neînţelegerile care trebuie clarificate.

"Nu împărtăşim această opinie conform căreia Groenlanda este inundată de investiţii chineze", a declarat ministrul danez după o întâlnire cu comisia parlamentară pentru afaceri externe privind relaţia dintre Regatul Danemarcei - care include Danemarca continentală, Insulele Feroe şi Groenlanda - şi Statele Unite.

Ce a spus Donald Trump despre anexarea Groenlandei

Preşedintele SUA şi-a exprimat, de asemenea, îndoielile cu privire la capacitatea Danemarcei de a asigura securitatea Groenlandei.

"Avem grijă de regat", a insistat Rasmussen, adăugând că nu este nevoie să se "dramatizeze" situaţia.

Danemarca a investit masiv în securitatea arctică în ultimele 12 luni, alocând aproximativ 90 de miliarde de coroane (1,2 miliarde de euro) în acest scop.

Trump a declarat în repetate rânduri în ultimul an că Statele Unite "au nevoie" de Groenlanda şi a sugerat explorarea opţiunilor pentru aducerea acesteia sub jurisdicţia SUA, declaraţii pe care le-a reluat de mai multe ori în ultimele zile, în urma intervenţiei militare a ţării sale în Venezuela.

Şefii de guvern din Spania, Franţa, Germania, Italia, Regatul Unit, Polonia şi Danemarca au difuzat marţi o declaraţie comună în care subliniază că Groenlanda "aparţine poporului său" şi că numai Danemarca şi Groenlanda pot "decide" asupra chestiunilor care privesc ambele teritorii.

Totodată, miniştrii de externe ai celor cinci ţări nordice au difuzat tot marţi o declaraţie în care apără suveranitatea acestei insule arctice şi inviolabilitatea frontierelor sale.

Rubio spune că SUA intenţionează să cumpere Groenlanda şi minimizează opţiunea militară

Administraţia americană şi-a intensificat recent retorica privind Groenlanda. Marţi, Casa Albă a declarat că posibila utilizare a forţei militare rămâne printre opţiunile luate în considerare.

"Preşedintele şi echipa sa discută o serie de opţiuni pentru a urmări acest obiectiv important de politică externă şi, bineînţeles, utilizarea armatei americane este întotdeauna o opţiune la dispoziţia comandantului suprem", a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Precizările emisarului trimis de Trump

Emisarul lui Trump în Groenlanda apără independenţa teritoriului danez prin intermediul acordurilor cu SUA.

Emisarul special al preşedintelui american în Groenlanda, Jeff Landry, a apărat marţi independenţa teritoriului autonom danez prin intermediul unor acorduri economice cu Washingtonul, cu toate că Trump insistă ca acesta să devină parte a Statelor Unite, relatează EFE.

Landry, numit de Trump în decembrie pentru a face din Groenlanda "parte a SUA", a afirmat că preşedintele oferă oportunităţi economice teritoriului, dar a exclus orice intenţie de a-l acapara prin forţă.

Prim-ministrul canadian Mark Carney a reafirmat marţi sprijinul Canadei pentru integritatea teritorială a Danemarcei, "inclusiv Groenlanda", în timpul unei întâlniri la Paris cu omoloaga daneză, Mette Frederiksen.

"Canada va sprijini întotdeauna suveranitatea şi integritatea teritorială a Danemarcei, inclusiv a Groenlandei", a declarat Carney în timpul întâlnirii şi într-un mesaj pe care l-a postat ulterior pe reţelele de socializare.

Într-un comunicat, Carney a insistat că "viitorul Groenlandei va fi determinat de Groenlanda şi Danemarca. Canada va continua să colaboreze cu Danemarca, Groenlanda şi alţi parteneri în ceea ce priveşte responsabilitatea noastră comună pentru securitatea şi rezilienţa arctică".