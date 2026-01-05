SUA reduc drastic lista vaccinurilor recomandate copiilor. Ce dispare de pe lista CDC

SUA reduc drastic lista vaccinurilor recomandate copiilor. Foto: Getty Images

Statele Unite au modificat ghidurile privind vaccinarea copiilor, reducând numărul vaccinurilor recomandate universal de la 17 la 10, scrie BBC.

Noua listă, publicată de Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), păstrează vaccinuri precum cele împotriva poliomielitei și rujeolei. În schimb, vaccinurile pentru hepatita A, hepatita B și Covid-19 nu mai sunt recomandate automat tuturor copiilor, urmând să fie administrate în funcție de risc și în urma unei decizii luate împreună de medici și părinți.

Schimbarea face parte dintr-o serie de reforme ample în domeniul sănătății, adoptate de administrația Trump, sub coordonarea secretarului pentru sănătate, Robert F. Kennedy Jr.

Potrivit acestuia, noile reguli au fost stabilite „după o analiză exhaustivă” și au ca scop „protejarea copiilor, respectarea familiilor și recâștigarea încrederii în sistemul de sănătate publică”.

„Aducem programul de vaccinare al copiilor din SUA mai aproape de consensul internațional și consolidăm transparența și consimțământul informat”, a mai declarat Kennedy.

CDC a comparat calendarul de vaccinare din SUA cu cel din 20 de țări dezvoltate și a constatat că Statele Unite erau „o excepție la nivel global” atât prin numărul bolilor pentru care se recomandau vaccinuri, cât și prin numărul dozelor administrate, potrivit Departamentului pentru Sănătate și Servicii Umane.

Anunțul vine la câteva săptămâni după ce un grup de experți ai CDC a modificat recomandarea privind momentul administrării primei doze de vaccin împotriva hepatitei B. Dacă anterior se recomanda vaccinarea nou-născuților în primele 24 de ore de viață, noile ghiduri, adoptate în decembrie, mută prima doză la vârsta de două luni, în cazul copiilor născuți din mame care nu sunt infectate cu virusul hepatitei B.

Decizia a fost criticată dur de pediatri, Academia Americană de Pediatrie catalogând-o drept „o măsură periculoasă, care va face rău copiilor”.

Deocamdată, asigurările vor continua să acopere vaccinurile încă recomandate la sfârșitul anului 2025.