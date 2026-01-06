Alertă alimentară. Nestle retrage de la vânzare mai multe loturi de lapte praf pentru sugari în Europa

Nestle a publicat listele cu numerele de lot pentru produsele comercializate în diferite ţări care nu ar trebui consumate. sursa foto: Getty

Grupul elvețian Nestle a anunțat, luni, retragerea voluntară de la comercializare a mai multor loturi de lapte praf pentru sugari din mărcile SMA, BEBA și NAN, vândute în mai multe state europene, printre care Germania, Austria, Danemarca, Italia, Suedia și Franța, din cauza posibilei prezențe a unei toxine care ar putea provoca greață, vărsături și crampe abdominale, relatează Agerpres.

Operațiunea de retragere, care a debutat la scară mai redusă în luna decembrie, reprezintă o provocare pentru noul director general al Nestle, Philipp Navratil, aflat în plin proces de relansare a creșterii companiei printr-o revizuire a portofoliului, după o perioadă marcată de turbulențe la nivel managerial.

Compania a precizat luni seară că, până în prezent, nu au fost confirmate îmbolnăviri sau simptome asociate cu produsele retrase.

„În urma detectării unei probleme de calitate la un ingredient provenit de la un furnizor important, Nestle a efectuat teste asupra tuturor uleiurilor de acid arahidonic şi a amestecurilor de uleiuri utilizate la fabricarea produselor sale nutriţionale pentru sugari potenţial afectate”, a declarat, marţi, un purtător de cuvânt al Nestle.

Loturi de produse SMA, BEBA şi NAN au fost retrase din Austria, Danemarca, Finlanda, Germania, Irlanda, Italia, Elveţia şi Marea Britanie, compania avertizând asupra posibilei prezenţe a cereulidei, o toxină produsă de anumite tulpini ale bacteriei Bacillus cereus.

„Cereulida este foarte stabilă la căldură, ceea ce înseamnă că este puţin probabil să fie dezactivată sau distrusă prin gătit, utilizarea apei clocotite sau la prepararea laptelui pentru sugari. Dacă este consumată, poate duce la apariţia rapidă a simptomelor”, a informat Agenţia pentru Siguranţa Alimentelor din Marea Britanie.

La rândul său, Ministerul Sănătăţii din Austria a anunţat că retragerea a vizat peste 800 de produse provenite din mai mult de 10 fabrici Nestle şi că aceasta reprezintă cea mai amplă retragere de produse din istoria companiei.

Nestle a publicat listele cu numerele de lot pentru produsele comercializate în diferite ţări care nu ar trebui consumate şi a transmis că face eforturi pentru a limita orice posibilă perturbare a aprovizionării. Grupul a precizat, de asemenea, că riscul potenţial a fost identificat la una dintre fabricile sale din Olanda.

Nestle este cea mai mare companie de produse alimentare şi băuturi din lume, activă în 189 de ţări şi cu peste 300.000 de angajaţi. Grupul este prezent pe piaţa din România din 1995.