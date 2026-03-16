„Nu îi este frică de Europa absolut deloc”. Trump dezvăluie ce îl sperie cu adevărat pe Vladimir Putin

Vladimir Putin și Donald Trump la conferința de presă, care a avut loc la finalul summitului de la Anchorage din 15 august 2025.

Președintele Donald Trump a spus că Vladimir Putin nu se teme „absolut deloc” de Europa, în schimb îi este frică de Statele Unite și de armele sale. Liderul de la Casa Albă a subliniat că „NATO suntem noi (SUA n.red)”, iar președintele rus se teme de SUA.

„NATO suntem noi. Puteți să-l întrebați pe Putin Nu îi este teamă de Europa absolut deloc. Se teme de Statele Unite ale Americii și de armata pe care am construit-o în primul meu mandat”, a spus președintele american, într-o conferință de presă în care a cerut ajutorul țărilor NATO în Strâmtoarea Ormuz.

Declarația lui Donald Trump vine în contextul în care negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina nu par să înregistreze progrese. De la începutul acestui an, Ucraina, SUA și Rusia au desfășurat deja trei runde de negocieri pentru pace în Ucraina. A patra rundă trebuia să aibă loc la începutul lunii martie, dar a fost amânată din cauza începerii unei operațiuni comune SUA–Israel împotriva Iranului.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că echipele din Ucraina și SUA poartă consultări active privind politica de sancțiuni și garanțiile de securitate. Totuși, el a subliniat că rezolvarea problemelor cheie necesită o întâlnire între cei doi președinți.

În același timp, Donald Trump continuă să acuze liderul ucrainean că nu și-ar dori pacea. Într-un interviu pentru NBC News, Trump a afirmat că Putin ar fi pregătit pentru un acord, în timp ce Zelenski nu ar dori să încheie un tratat de pace.

Negocierile de pace privind Ucraina se află în prezent într-o „zonă de pericol”, din cauza faptului că SUA și-au mutat atenția către conflictul din Orientul Mijlociu. Aceasta avantajează Rusia prin creșterea prețurilor la petrol, suspendarea sancțiunilor și epuizarea rapidă a munițiilor americane necesare Kievului.

Între timp, Ucraina și experții internaționali rămân sceptici față de acțiunile Rusiei, observând că președintele rus Putin nu a intenționat niciodată negocieri reale sau un stop complet al războiului, folosind diplomația doar ca instrument pentru a evita sancțiunile.