FBI se teme de drone kamikaze și atacuri ale unor „lupi singuratici” la Cupa Mondială 2026. Alertă maximă în SUA

FBI se teme de drone kamikaze și atacuri ale unor „lupi singuratici” la Cupa Mondială 2026. Foto: Profimedia Images

Statele Unite sunt în alertă maximă înainte de fluierul de start al primului meci din Cupa Mondială 2026, lansând una dintre cele mai complexe operațiuni de securitate din istoria recentă.

Forțele de ordine locale, sprijinite de agenți federali, centre de comandă, tehnologie anti-dronă, echipe de geniști și camere de supraveghere cu inteligență artificială instalate peste tot în SUA, se pregătesc pentru una dintre cele mai ample operațiuni de securitate din țară.

Oficiali federali au declarat pentru CNN că, deși nu au informații despre amenințări concrete în acest moment, climatul actual este unul care favorizează potențiale atacuri.

Ca parte a pregătirilor, FBI-ul a instruit ofițeri locali în utilizarea tehnologiei anti-dronă la baza militară Redstone Arsenal din Huntsville, Alabama. 60 dintre aceștia au absolvit deja programul și vor fi desfășurați în întreaga țară, lucrând cot la cot cu agenții FBI și ai Departamentului pentru Securitate Internă (DHS).

FBI se teme de drone kamikaze și atacuri ale unor „lupi singuratici”

Cea mai mare teamă din aer este posibilitatea ca dronele comerciale, ușor de procurat, să fie dotate cu încărcături explozive pentru a ataca stadioanele pline de fani. În timpul unei demonstrații la Redstone Arsenal, FBI-ul a arătat cum poate monitoriza cerul din centre de comandă la distanță și cum poate bruia sau neutraliza dronele suspecte.

Amenințarea constantă a „lupilor singuratici” - o provocare de securitate dificil de detectat - reprezintă o prioritate maximă pentru forțele de ordine din întreaga țară, mai ales că mulțimile mari sunt adesea țintele predilecte ale unor astfel de atacatori.

Coordonarea între autoritățile federale și cele locale este esențială pentru siguranța meciurilor și a evenimentelor. Au fost create centre de comandă în toată țara, menite să asigure transmiterea rapidă a evaluărilor de risc și a alertelor către ofițerii și agenții din teren.

„Aceste orașe-gazdă au mai gestionat evenimente de amploare în trecut”, a declarat un oficial federal pentru CNN. „Suntem perfect integrați cu ei și pregătiți. Nivelul de planificare este uluitor”.