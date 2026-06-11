Ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale 2026, în imagini. Cele mai spectaculoase momente de pe Estadio Azteca din Mexic

1 minut de citit Publicat la 21:27 11 Iun 2026 Modificat la 22:01 11 Iun 2026

Mexic - Africa de Sud, meciul de deschidere al Cupei Mondiale 2026, începe la ora 22:00. Foto: Profimedia Images

Ceremonia spectaculoasă în deschiderea Cupei Mondiale 2026. Shakira, Burna Boy și artistul colmbian J Balvin au cântat pe Estadio Azteca din Mexic. Este prima dintre cele trei ceremonio de deschidere ale Cupei Mondiale care se desfășoară în Mexic, SUA și Canada.

Ceremonia de deschidere a oferit un spectacol plin de culoare și energie, cu costume spectaculoase, inclusiv ținute inspirate din cultura populațiilor indigene și costume futuriste, aproape cosmice, în nuanțe de auriu și argintiu. De asemenea, un trofeu uriaș al Cupei Mondiale și un spectacol de artificii au completat atmosfera festivă.

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Două „păpuși” Labubu în mărime naturală, îmbrăcate în echipament FIFA, au fost parte a showului. La cermonia de deschidere au cântat Shakira, Burna Boy și artistul colmbian J Balvin.

Programul complet al meciurilor poate fi consultat AICI, iar favoriții fiecărei grupe AICI.

Cupa Mondială 2026 este transmisă la TV și online de Grupul Antena, prin Antena 1, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY.

Meciurile care vor avea loc în Canada, SUA şi Mexic pot fi urmărite în exclusivitate pe canalele menționate, iar toate informațiile legate de competiție vor fi regăsite pe pagina dedicată de pe antena3.ro.