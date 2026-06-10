Programul grupelor la Cupa Mondială 2026. Care sunt favoritele, cine poate produce surprize și care este „grupa de foc”

Imagine de la tragerea la sorți a grupelor. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Cupa Mondială 2026 este prima ediție care se desfășoară după un nou format, care presupune 48 de echipe și un total de 104 meciuri, împărțite pe o perioadă de cinci săptămâni. Cele 48 de echipe au fost împărțite în 12 grupe a câte patru echipe. Tragerea la sorți a adus dueluri puternice între favorite, dar și grupe aparent dezechilibrate și unde outsiderii pot schimba calculele. Euronews a făcut o analiză pentru fiecare grupă, pentru a afla favoriții, outsiderii dar și ce țări ar putea produce surprize.

De la meciuri precum Anglia - Croația sau Spania - Uruguay până la grupe complet deschise, jurnaliștii Euronews au realizat o analiză completă a grupelor de la Cupa Mondială 2026: favoritele, outsiderii și surprizele posibile.

Faza grupelor are loc în perioada 11-28 iunie.

Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia

O grupă echilibrată, fără o favorită clară. Mexic pleacă cu avantajul terenului propriu, dar Coreea de Sud și Cehia pot emite pretenții la primul loc. Africa de Sud completează o grupă deschisă.

Favorită: Mexic

Candidată la calificare: Coreea de Sud

Outsider: Africa de Sud

Surpriză posibilă: Cehia

Programul grupei A de la Cupa Mondială 2026

Mexic - Africa de Sud - 11 iunie, ora 22:00

Coreea de Sud - Cehia - 12 iunie, ora 05:00

Cehia - Africa de Sud - 18 iunie, ora 19:00

Mexic - Coreea de Sud - 19 iunie, ora 04:00

Cehia - Mexic - 25 iunie, ora 04:00

Africa de Sud - Coreea de Sud - 25 iunie, ora 04:00

Grupa B: Canada, Qatar, Elveția, Bosnia și Herțegovina

Pe hârtie, Elveția pare favorită să câștige grupa B, dar Canada, o echipă națonală în creștere, poate complica lucrurile. Bosnia și Herțegovina, echipa care a eliminat Italia în drumul spre Cupa Mondială, poate de asemenea influența decisiv ierarhia.

Favorită: Elveția

Candidată la calificare: Canada

Outsider: Qatar

Surpriză posibilă: Bosnia și Herțegovina

Programul grupei B de la Cupa Mondială 2026

Canada - Bosnia și Herțegovina - 12 iunie, ora 22:00

Qatar - Elveția - 13 iunie, ora 22:00

Elveția - Bosnia și Herțegovina - 18 iunie, ora 22:00

Canada - Qatar - 19 iunie, ora 01:00

Elveția - Canada - 24 iunie, ora 22:00

Bosnia și Herțegovina - Qatar - 24 iunie, ora 22:00

Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoția

Brazilia are, teoretic, una dintre cele mai accesibile grupe. Maroc, surpriza de la Cupa Mondială 2022, și Scoția se bat pentru locul 2, în timp ce Haiti pornește ca outsider.

Favorită: Brazilia

Candidată la calificare: Maroc

Outsider: Haiti

Surpriză posibilă: Scoția

Programul grupei C de la Cupa Mondială 2026

Brazilia - Maroc - 14 iunie, ora 01:00

Haiti - Scoția - 14 iunie, ora 04:00

Scoția - Maroc - 20 iunie, ora 01:00

Brazilia - Haiti - 20 iunie, ora 03:30

Scoția - Brazilia - 25 iunie, ora 01:00

Maroc - Haiti - 25 iunie, ora 01:00

Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, Turcia

Este una dintre cele mai echilibrate grupe de la Cupa Mondială 2026. SUA au avantajul terenului propriu, dar Turcia, care a oprit România în drumul spre Cupa Mondială, și Paraguay pot emite pretenții serioase la calificare.

Favorită: SUA

Candidată la calificare: Turcia

Outsider: Australia

Surpriză posibilă: Paraguay

Programul grupei D de la Cupa Mondială 2026

SUA - Paraguay - 13 iunie, ora 04:00

Australia - Turcia - 14 iunie, ora 07:00

SUA - Australia - 19 iunie, ora 22:00

Turcia - Paraguay - 20 iunie, ora 06:00

Turcia - SUA - 26 iunie, ora 05:00

Paraguay - Australia - 26 iunie, ora 05:00

Grupa E: Germania, Curacao, Coasta de Fildeș, Ecuador

Germania este marea favorită la calificarea în șaisprezecimi de pe prima poziție, dar lupta pentru locul 2 este complet deschisă între Coasta de Fildeș și Ecuador. Curacao este outsider-ul clar al grupei E.

Favorită: Germania

Candidată la calificare: Coasta de Fildeș

Outsider: Curacao

Surpriză posibilă: Ecuador

Programul grupei E de la Cupa Mondială 2026

Germania - Curaçao - 14 iunie, ora 20:00

Coasta de Fildeș - Ecuador - 15 iunie, ora 02:00

Germania - Coasta de Fildeș - 20 iunie, ora 23:00

Ecuador - Curaçao - 21 iunie, ora 03:00

Curaçao - Coasta de Fildeș - 25 iunie, ora 23:00

Ecuador - Germania - 25 iunie, ora 23:00

Grupa F: Olanda, Japonia, Tunisia, Suedia

Grupa F este o altă grupă foarte echilibrată. Olanda pleacă favorită, dar Japonia și Suedia sunt echipe extrem de incomode, care pot produce surprize.

Favorită: Olanda

Candidată la calificare: Japonia

Outsider: Tunisia

Surpriză posibilă: Suedia

Programul grupei F de la Cupa Mondială 2026

Olanda - Japonia - 14 iunie, ora 23:00

Suedia - Tunisia - 15 iunie, ora 05:00

Olanda - Suedia - 20 iunie, ora 20:00

Tunisia - Japonia - 21 iunie, ora 07:00

Japonia - Suedia - 26 iunie, ora 02:00

Tunisia - Olanda - 26 iunie, ora 02:00

Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă

Belgia are prima șansă, însă Egipt și Iran sunt două echipe care pot crea probleme. Noua Zeelandă este outsiderul grupei.

Favorită: Belgia

Candidată la calificare: Egipt

Outsider: Noua Zeelandă

Surpriză posibilă: Iran

Programul grupei G de la Cupa Mondială 2026

Belgia - Egipt - 15 iunie, ora 22:00

Iran - Noua Zeelandă - 16 iunie, ora 04:00

Belgia - Iran - 21 iunie, ora 22:00

Noua Zeelandă - Egipt - 22 iunie, ora 04:00

Egipt - Iran - 27 iunie, ora 06:00

Noua Zeelandă - Belgia - 27 iunie, ora 06:00

Grupa H: Spania, Capul Verde, Arabia Saudită, Uruguay

Grupa H este dintre cele mai interesante grupe: Spania, campioana europeană en-titre, și Uruguay sunt favorite, dar Arabia Saudită are potențialul de a produce surprize, la fel cum s-a întâmplat la turneul final din Qatar, din 2022, când saudiții au învins Argentina în grupe.

Favorită: Spania

Candidată la calificare: Uruguay

Outsider: Capul Verde

Surpriză posibilă: Arabia Saudită

Programul grupei H de la Cupa Mondială 2026

Spania - Capul Verde - 15 iunie, ora 19:00

Arabia Saudită - Uruguay - 16 iunie, ora 01:00

Spania - Arabia Saudită - 21 iunie, ora 19:00

Uruguay - Capul Verde - 22 iunie, ora 01:00

Capul Verde - Arabia Saudită - 27 iunie, ora 03:00

Uruguay - Spania - 27 iunie, ora 03:00

Grupa I: Franța, Norvegia, Senegal, Irak

Franța are o grupă dificilă, cu Norvegia condusă de Erling Haaland, unul din cei mai prolifici atacanți din lume, și Senegal capabile să producă surprize.

Favorită: Franța

Candidată la calificare: Norvegia

Outsider: Irak

Surpriză posibilă: Senegal

Programul grupei I de la Cupa Mondială 2026

Franța - Senegal - 16 iunie, ora 22:00

Irak - Norvegia - 17 iunie, ora 01:00

Franța - Irak - 23 iunie, ora 00:00

Norvegia - Senegal - 23 iunie, ora 03:00

Norvegia - Franța - 26 iunie, ora 22:00

Senegal - Irak - 26 iunie, ora 22:00

Grupa J: Argentina, Austria, Algeria, Iordania

Argentina, campioana mondială en-titre este favorită clară, în timp Austria, echipa care a câștigat grupa din preliminariile din care a făcut parte România și Algeria pot lupta pentru locul secund.

Favorită: Argentina

Candidată la calificare: Austria

Outsider: Iordania

Surpriză posibilă: Algeria

Programul grupei J de la Cupa Mondială 2026

Argentina - Algeria - 17 iunie, ora 04:00

Austria - Iordania - 17 iunie, ora 07:00

Argentina - Austria - 22 iunie, ora 20:00

Iordania - Algeria - 23 iunie, ora 06:00

Algeria - Austria - 28 iunie, ora 05:00

Iordania - Argentina - 28 iunie, ora 05:00

Grupa K: Portugalia, Uzbekistan, Columbia, RD Congo

Portugalia pornește cu prima șansă, dar Columbia este un adversar redutabil. Uzbekistan și RD Congo se vor lupta între ele pentru evitarea ultimului loc în grupă.

Favorită: Portugalia

Candidată la calificare: Columbia

Outsider: Uzbekistan

Surpriză posibilă: RD Congo

Programul grupei K de la Cupa Mondială 2026

Portugalia - RD Congo - 17 iunie, ora 20:00

Uzbekistan - Columbia - 18 iunie, ora 05:00

Portugalia - Uzbekistan - 23 iunie, ora 20:00

Columbia - RD Congo - 24 iunie, ora 05:00

Columbia - Portugalia - 28 iunie, ora 02:30

RD Congo - Uzbekistan - 28 iunie, ora 02:30

Grupa L: Anglia, Croația, Panama, Ghana

Grupa L este „de foc” a turneului. Anglia, cea mai valoroasă echipă națională din lume, și Croația, finalista Cupei Mondiale 2018 și locul 3 la ultima ediție a World Cup, sunt două echipe puternice, care se pot lupta de la egal la egal pentru primul loc în grupă, în timp ce Ghana poate produce surprize.

Favorită: Anglia

Candidată la calificare: Croația

Outsider: Panama

Surpriză posibilă: Ghana

Programul grupei L de la Cupa Mondială 2026

Anglia - Croația - 17 iunie, ora 23:00

Ghana - Panama - 18 iunie, ora 02:00

Anglia - Ghana - 23 iunie, ora 23:00

Panama - Croația - 24 iunie, ora 02:00

Panama - Anglia - 28 iunie, ora 00:00

Croația - Ghana - 28 iunie ora 00:00

Cupa Mondială 2026 este transmisă la TV și online de Grupul Antena, prin Antena 1, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY.

Meciurile care vor avea loc în Canada, SUA şi Mexic pot fi urmărite în exclusivitate pe canalele menționate, iar toate informațiile legate de competiție vor fi regăsite pe pagina dedicată de pe antena3.ro.