Grupa L la Cupa Mondială 2026: Anglia speră să readucă trofeul la Londra după 60 de ani

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Cupa Mondială 2026 este aici. Astăzi încheiem analiza grupelor în aşteptarea celei mai spectaculoase competiţii sportive a planetei. În Grupa L, favorite clare sunt echipele de pe bătrânul continent, Anglia şi Croaţia. Alături de ele în grupă se află Ghana şi Panama.

Anglia se află la a 17-a participare la un turneu final, însă nu a reuşit să câştige competiţia decât o singură dată, mai exact în 1966, atunci când au fost gazde. La ultimul mondial, englezii au dezamăgit, fiind eliminaţi de Franţa încă din sferturi. Anul acesta însă, generaţia extrem de talentată condusă de Harry Kane şi Jude Bellingham speră să aducă cel mai râvnit trofeu din fotbal înapoi la Londra după 60 de ani.

Croaţia se califică pentru a şaptea oară la World Cup după căderea Iugoslaviei în 1992. Croaţii au făcut o figură frumoasă la fiecare turneu la care au jucat, ajungând până în marea finală în 2018. Naţionala condusă de Modrici şi Rakitici a fost învinsă atunci de Franţa. Şi la ultimul turneu, croaţii au mers departe, până în semifinale, dar eventuala câştigătoare, Argentina, s-a impus cu un categoric 3-0.

Ghana participă pentru a cincea oară la World Cup. Africanii au câştigat inimile unei lumi întregi în 2010, atunci când au fost eliminaţi la lovituri de departajare de Uruguay. În ultimul minut al prelungirilor, Luis Suarez a blocat cu mâna o minge care urma să intre în poartă, dar penalty-ul a fost ratat în mod dramatic de Ghanezi.

Panama participă doar pentru a doua oară la World Cup. În 2018, după calificarea dramatică la turneul din Rusia, preşedintele a decretat zi liberă naţională. Din păcate pentru ei însă, Panama nu a reuşit să obţină niciun punct dintr-o grupă imposibilă cu Anglia, Belgia şi Tunisia.

