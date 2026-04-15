Cupa Mondială 2026: Spania domină Grupa F, dar Uruguay și Arabia Saudită pot încurca calculele

Cupa Mondială 2026 se apropie, iar Spania este considerată favorită în Grupa F, unde își propune să își adjudece al doilea titlu mondial din istorie. Ibericii vor întâlni în faza grupelor reprezentativele Uruguayului, Arabiei Saudite și Insulelor Capului Verde.

Spania este favorita clară a grupei F. Aşadar, ibericii pleacă cu prima şansă în această grupă. Echipa îşi propune să câştige pentru a doua oară cel mai râvnit trofeu din fotbal. Prima dată s-a întâmplat în 2010, în Africa de Sud. Spania este, de asemenea, gazda următoarei competiţii, cea din 2030, alături de Portugalia şi Maroc.

De la o favorită la câştigarea World Cup, trecem acum la o debutantă. Insulele Capului Verde participă pentru prima dată la o Cupă Mondială după ce a câştigat o grupă de calificare din care a făcut parte şi reprezentativa Camerunului. Naţiunea africană ocupă doar locul 69 în clasamentul FIFA.

Arabia Saudită, antrenată de francezul Herve Renard, s-a calificat pentru a șaptea oară la Cupa Mondială, după edițiile din 1994, 1998, 2002, 2006, 2018 și 2022. Cea mai bună clasare a saudiţilor, optimile de finală, a coincis cu prima lor participare, în America, în 1994. Saudiţii vor deveni de asemenea în 2034 a treia ţară arabă, după Qatar în 2022 şi Maroc în 2030, care va gazdui turneul.

De numele Uruguayului se leagă începutul poveştii Campionatului Mondial. Primul turneu a fost găzduit de uruguaieni în 1930, turneu pe care l-au şi câştigat. De atunci, Uruguay a adunat 15 prezenţe la World Cup cu tot cu cea din acest an şi a reuşit să câştige pentru a doua oară competiţia în 1950.

Grupele de la Cupa Mondială, după jucarea barajelor din Europa

Meciul de deschidere, Mexic - Africa de Sud, va avea loc pe 11 iunie, iar marea finală este programată pe 19 iulie.

