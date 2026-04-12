Germania, favorită clară în grupa E a Cupei Mondiale. Va debuta pe 14 iunie, într-un duel cu selecţionata din Curaçao

Cupa Mondială 2026 prinde contur, iar analiza grupelor aduce în prim-plan dueluri tot mai interesante înaintea celui mai urmărit eveniment sportiv al planetei. În grupa E, Germania pornește ca mare favorită, cu statutul de cvadruplă campioană mondială, și se pregătește să înfrunte selecționatele din Curacao, Coasta de Fildeş și Ecuador, într-o grupă care promite spectacol și surprize. Mondialul din 2026, găzduit de Canada, SUA și Mexic.

Germania este una dintre cele mai titrate echipe din istoria mondialului – a lipsit la doar două turnee, cel inaugural din 1930 pentru care a refuzat invitaţia, şi cel din 1950 de la care a fost exclusă după al doilea război mondial. Germania a şi găzduit de altfel două Cupe Mondiale, în 1974 şi 2006.

De la una dintre cele mai de succes echipe din istoria competiţiei, trecem la o debutantă: Curaçao, care s-a calificat în premieră la World Cup şi devine astfel cea mai mică ţară participantă vreodată, cu o populaţie de doar 150.000 de locuitori.

După câştigarea independenţei în 1960, Coasta de Fildeş a reuşit să se califice la doar patru turnee finale. Deşi a avut în componenţă jucători emblematici precum Drogba sau Toure, ivorienii nu au ieşit niciodată din grupe. Turneul din America este primul pentru Coasta de Fildeş din 2014.

Ecuador participă pentru a cincea oară la Cupa Mondială. În 2006 a reuşit să ajungă până în optimi, dar au fost eliminaţi la limită de Anglia după un gol senzaţional marcat de David Beckham.

Grupele de la Cupa Mondială, după jucarea barajelor din Europa

Meciul de deschidere, Mexic - Africa de Sud, va avea loc pe 11 iunie, iar marea finală este programată pe 19 iulie.

