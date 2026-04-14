Mondialul 2026: Grupa G promite spectacol total, cu Belgia în prim-plan și trei echipe gata de surpriză

Trofeul Cupei Mondiale FIFA, expus în timpul tragerii la sorți oficiale din 5 decembrie 2025, la Washington, DC. Sursa foto: Getty Images

Cu startul Cupei Mondiale 2026 tot mai aproape, grupa G se conturează drept una dintre cele mai interesante ale competiției, cu Belgia pornind cu prima șansă la calificare, în timp ce Egipt, Iran și Noua Zeelandă își propun să dea peste cap calculele într-un turneu care promite spectacol total.

Continuăm analiza grupelor în aşteaptarea celei mai spectaculoase competiţii sportive a planetei, iar marţi, 14 aprilie, atenţia este îndreptată asupra grupei G din care fac parte Belgia, Egipt, Iran și Noua Zeelandă.

Belgia este favorita clară a acestei grupe, chiar dacă generația de aur condusă de nume precum De Bruyne sau Hazard a apus. Belgienii participă pentru a 15-a oară la World Cup. Cel mai aproape s-au apropiat de trofeu în 2018, însă au plecat din Rusia doar cu medalia de bronz. Belgia, precum România, a făcut parte dintr-un grup select de doar patru țări europene care au participat la prima cupă mondială din istorie, în 1930 în Uruguay.

Egiptul lui Mohamed Salah visează să iasă pentru prima dată din grupe. Egiptenii au în palmares o optime de finală, dar în acel moment nu exista faza grupelor. Se întâmpla în Italia, 1934, atunci când egiptenii au devenit simultan prima țară africană și prima țară arabă care au participat la World Cup. Ulterior, egiptenii au lipsit timp de 56 de ani de la World Cup.

Iranul ar trebui să participe pentru a șaptea oară la cel mai important turneu fotbalistic, însă, momentan nu este clar dacă se va și putea întâmpla acest lucru din cauza situației geopolitice. Președintele Federației Iraniene de Fotbal, Mehdi Taj, a declarat că echipa nu vrea să se retragă din competiție, dar a cerut ca meciurile programate în Statele Unite să fie mutate în Mexic sau Canada.

FIFA a respins însă ferm cererea lui Mehdi Taj în urmă cu doar câteva zile. Mai mult, Claudia Sheinbaum, președintele Mexicului, a confirmat că meciurile Iranului de la Cupa Mondială nu pot fi mutate.

"FIFA a decis până la urmă că meciurile nu pot fi relocate. Mutarea partidelor era prea complicată din punct de vedere logistic. Decizia a fost luată de FIFA", a declarat președintele Mexicului, potrivit Sport Bible.

Mexicul se arătase dispus să găzduiască meciurile Iranului de la Cupa Mondială, însă FIFA a respins varianta, întrucât biletele fuseseră deja puse în vânzare pentru partide programate în SUA. În același timp, Iranul nu acceptă deplasarea în Statele Unite, pe fondul războiului început în urmă cu o lună şi jumătate.

Dacă iranienii decid să se retragă, locul lor ar putea fi luat de Emiratele Arabe Unite, echipă condusă de Cosmin Olăroiu. De menționat, prima victorie din istoria Iranului la Cupa Mondială a venit chiar împotriva SUA, în 1998.

Completăm grupa G a Cupei Mondial cu Noua Zeelandă. Echipa participă doar pentru a treia oară la un mondial. Ultima dată a fost în 2010, în Africa de Sud. Aceștia nu au reușit niciodată să iasă din grupe, dar speră să o facă în acest an.

Meciul de deschidere, Mexic - Africa de Sud, va avea loc pe 11 iunie, iar marea finală este programată pe 19 iulie.

Antena, prin Antena 1, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY difuzează în această vară cea mai mare competiție de fotbal din istorie: Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Meciurile spectacol din Canada, SUA şi Mexic se văd, în exclusivitate, în universul Antena.