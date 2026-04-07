Ce echipe fac parte din grupa A de la Cupa Mondială 2026. Competiţia va fi transmisă, în această vară, în universul Antena

Ce echipe fac parte din grupa A de la Cupa Mondială 2026.

În această vară, se anunţă o competiţie mai strânsă ca niciodată pentru cel mai râvnit trofeu din fotbal. 48 de ţări din întreaga lume se întrec pentru câştigarea Cupei Mondiale din acest an. Cel mai aşteptat turneu sportiv al lumii este organizat în Statele Unite, Canada şi Mexic.

Cupa Mondială vine în acest an pentru prima dată şi se anunţă o competiţie mai spectaculoasă ca niciodată. Este pentru prima dată în istorie când trei ţări găzduiesc cel mai urmărit turneu sportiv al planetei. Este de asemenea prima dată când 48 de echipe se luptă pentru cel mai râvnit trofeu din fotbal.

Iar acum, după meciurile de baraj disputate săptămâna trecută, ţintarul este complet.

Prima grupă a mondialului reuneşte echipe de pe patru continente. Mexic, Africa de Sud, Cehia şi Coreea de Sud se vor duela într-o luptă extrem de strânsă pentru un loc în şaisprezecimile competiţiei.

Mexic este cea mai titrată echipă din această grupă. Participă pentru a 18 oară la un campionat mondial şi devine prima ţară care găzduieşte trei astfel de turnee.

Coreea de Sud nu a lipsit la niciun campionat mondial din 1986 până în prezent. În total are 12 prezenţe, iar în 2002 a reuşit să ajungă până în semifinale. Atunci, sud-coreeni au fost gazde alături de Japonia.

Cehia participă pentru a 10 oară la World Cup. Aceştia au reuşit în două rânduri să ajungă până în finala competiţiei.

Meciul de deschidere: Mexic - Africa de Sud, pe 11 iunie

Africa de Sud participă doar pentru a patra oară la un turneu final. Campioana ultimilor doi ani din România, FCSB, îl trimite pe Ngezana să lupte pentru prima calificare din faza grupelor a sud-africanilor. În 2010 au fost foarte aproape, dar au terminat doar pe locul trei, eliminaţi la diferenţă de golaveraj.

Atunci, calificarea a fost câştigată la limită chiar de Mexic, formaţie împotriva căreia a jucat şi atunci şi va juca şi acum meciul de deschidere al Cupei Mondiale.

Singura diferenţă este că acum partida se dispută în Mexic, pe legendarul Estadio Azteca, pe 11 iunie. Iar dacă similitudinile vor continua, înseamnă că ne aşteaptă un turneu cel puţin la fel de spectaculos ca atunci.

