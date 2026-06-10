Trump anunţă că SUA au transportat, în secret, milioane de barili de petrol prin Strâmtoarea Ormuz: "Ştiţi cine nu ştie? Iran"

1 minut de citit Publicat la 21:15 10 Iun 2026 Modificat la 21:18 10 Iun 2026

Trump anunţă că SUA au transportat, în secret, milioane de barili de petrol prin Strâmtoarea Ormuz. Sursă: Getty Images

Donald Trump a declarat că SUA au adus în ţară, în secret, milioane de barili de petrol prin Strâmtoarea Ormuz. Preşedintele american a susţinut că fluxurile clandestine de petrol sunt unul dintre motivele pentru care prețurile țițeiului sunt sub 100 de dolari pe baril, notează CNBC.

Trump a declarat miercuri că SUA au adus în secret milioane de barili de petrol prin Strâmtoarea Ormuz.

„Am scos milioane de barili de petrol. Nimeni nu știe asta. Știți cine nu știe despre asta? Iranul, până acum”, a declarat Trump în Biroul Oval, continuând: "Am scos din uz 22 de nave noaptea trecută, târziu în noapte, fără lumini, pentru că nu au radar, pentru că le-am distrus complet".

Petrolul ar putea ajunge la 105 dolari până în iulie

Departamentul de Energie al SUA a avertizat marți că prețurile petrolului vor rămâne probabil ridicate cel puțin până în iulie, deoarece Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată, scrie CNN.

Se așteaptă ca prețul țițeiului Brent să ajungă la o medie de aproximativ 105 dolari pe baril în iunie și iulie, a anunțat Administrația pentru Informații Energetice (EIA) într-un nou raport.

Estimarea e peste nivelurile actuale de aproximativ 91 de dolari și prețul de dinainte de război de aproximativ 70 de dolari.

EIA a declarat că previziunile sale se bazează pe așteptările că livrările de petrol „vor rămâne limitate, iar producția și stocurile de petrol vor scădea” în următoarele săptămâni.