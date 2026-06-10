Bill Gates a dezvăluit că Jeffrey Epstein a încercat să-l șantajeze: „A aflat că am fost infidel”

Gates a caracterizat interacțiunile sale cu Epstein drept „limitate”. Foto: Getty Images

Bill Gates a depus miercuri mărturie în fața unei comisii de anchetă din Congresul american cu privire la relația pe care a avut-o cu Jeffrey Epstein. Milionarul a dezvăluit că Epstein ar fi încercat să-l șantajeze, după ce aflat că și-a înșelat soția. Bill Gates a susținut că nu a mers niciodată pe insula lui Epstein și a dezmințit informațiile că ar fi știut despre infracțiunile comise de acesta, relatează CNN.

„Am aflat că Epstein a devenit la curent cu informații sensibile despre viața mea personală, inclusiv faptul că am fost infidel în căsnicie. Aceste relații nu au avut nicio legătură cu interacțiunile mele cu Epstein, dar au fost dureroase pentru familia mea”, a spus Gates.

„Nu am victimizat niciodată pe nimeni”

Fondatorul Microsoft a negat că ar fi știut despre infracțiunile comise de Epstein.

„Nu am fost niciodată martor și nu am avut nicio indicație că Epstein era implicat în activități criminale continue. Nu am fost niciodată pe insula lui, la ferma lui sau în casa sa din Florida. Nu am victimizat niciodată pe nimeni. Deși el ar fi încercat să creeze o relație personală, nu am fost niciodată interesat de acest lucru și nu am răspuns niciodată în același mod”, a declarat Gates.

Gates a spus că l-a întâlnit pe Epstein în 2011. Omul de afaceri, condamnat pentru infracțiuni sexuale, susținea atunci că poate să strângă miliarde de dolari pentru sănătatea globală. Bill Gates are o fundație prin intermediul căreia finanțează programe medicale în țări defavorizate și cercetarea medicală.

„Îmi amintesc că știam că Epstein avusese probleme legale anterioare, dar nu am înțeles pe deplin amploarea infracțiunilor pe care le-a comis. Am acceptat întâlnirea fără nivelul de verificare pe care ar fi trebuit să îl aplic”, le-a spus el legislatorilor.

Gates a caracterizat interacțiunile sale cu Epstein drept „limitate” și a declarat că acestea s-au încheiat complet în decembrie 2014.

El a mai susținut că Epstein a încercat să folosească ceea ce știa despre infidelitățile sale, „pe lângă multe minciuni pe care le-a adăugat peste acestea”, pentru a-l presa să reia contactul după ce relația lor se încheiase.

„Nu a reușit în acest demers, dar acest lucru arată unele dintre modurile în care a încercat să își folosească interacțiunile cu mine pentru a-și promova agenda. Nu ar fi trebuit să mă întâlnesc niciodată cu Epstein”, a spus Gates, potrivit declarației.

Întâlnirea cu Epstein, le-a spus el legislatorilor, a reprezentat o „eroare gravă de judecată”.

Mărturia lui Gates, desfășurată cu ușile închise, vine după publicarea în acest an a dosarelor Jeffrey Epstein, care au ridicat întrebări privind legăturile sale cu infractorul sexual condamnat. Fiind al 15-lea interviu al comisiei, apariția sa în persoană pe Capitol Hill este una dintre cele mai importante de până acum în fața anchetatorilor congresului.

În fața reporterilor, Gates a spus că este „bucuros să fie aici voluntar pentru a depune mărturie și a ajuta munca comisiei”. „Sper că mărturia mea este utilă pentru munca importantă a comisiei de a face dreptate victimelor”, a spus el.

Președintele Comisiei de Supraveghere a Camerei, James Comer, a declarat pentru CNN înainte de apariția lui Gates că nu există limitări privind domeniul întrebărilor din interviu.

„Totul este pe masă”, a spus republicanul din Kentucky, adăugând că, deși Gates poate nu este „nerăbdător” să depună mărturie, este „dispus” să vorbească.

La un moment dat în timpul audierii, însă, avocatul lui Gates le-a spus legislatorilor că miliardarul nu va răspunde la întrebări despre relațiile sale extraconjugale care nu sunt legate de cazul Epstein, potrivit unei persoane din sală.

Gates se numără printre numeroasele figuri influente din anturajul lui Epstein care au apărut în materiale video sau fotografii publicate de Departamentul Justiției din dosarele cazului.

Comisia a solicitat cooperarea voluntară a lui Gates după ce în mai multe documente publicate au apărut o serie de informații grafice, neverificate, precum și un grad de coordonare filantropică între Gates și Epstein, mai detaliat decât se știa anterior.

Emailurile scrise de Epstein despre Gates

Așa cum a relatat anterior CNN, cele mai explozive elemente ale publicării documentelor anterioare au implicat două e-mailuri, pe care Epstein pare să le fi scris în iulie 2013.

În aceste note dezordonate, pline de greșeli și atacuri, Epstein susține că ar fi facilitat întâlniri sexuale pentru Gates și că l-ar fi ajutat să obțină medicamente pentru a ascunde o infecție cu transmitere sexuală față de soția sa.

Nu este clar cine a scris aceste mesaje sau dacă au fost vreodată trimise, dar ele sunt adresate de Epstein către el însuși. Deși e-mailurile sugerează o ruptură a relației la acea vreme, contactele și schimburile de mesaje au continuat.

Epstein susținea într-un e-mail că l-a ajutat pe Gates să obțină medicamente „pentru a face față consecințelor relațiilor cu femei ruse” și „relațiilor ilicite cu femei căsătorite”. E-mailul face referire și la solicitarea lui Gates ca Epstein să procure Adderall pentru turnee de bridge.

Într-un alt e-mail, Epstein susținea că Gates i-ar fi cerut plângând lui Epstein să șteargă mesaje despre o BTS și „cererea ta de a-mi furniza antibiotice pe care să i le dai pe ascuns lui Melinda”, precum și detalii explicite despre anatomia sa.

Acuzațiile din e-mailuri sunt neverificate. Nu există nicio dovadă că mesajele au fost trimise lui Gates sau altcuiva, iar cofondatorul Microsoft nu a fost acuzat de vreo infracțiune legată de Epstein.

Gates a fost întrebat despre aceste e-mailuri în interviul său cu ușile închise, a declarat democratul Robert Garcia. Două surse au spus că acesta a respins acuzațiile privind BTS, iar Garcia a spus că Gates a declarat că Epstein „scria uneori e-mailuri către el însuși și spunea lucruri care nu erau adevărate”.

Gates a subliniat că Jeffrey Epstein nu i-a făcut niciodată cunoștință cu femei sau minori.

Bill Gates a negat anterior acuzațiile, iar un reprezentant al său a declarat pentru CNN că acestea sunt „absurde și complet false”.

„Singurul lucru pe care îl demonstrează aceste documente este frustrarea lui Epstein că nu avea o relație continuă cu Gates și până unde era dispus să meargă pentru a-l compromite și defăima. Deși domnul Gates recunoaște că întâlnirea cu Epstein a reprezentat o eroare gravă de judecată, el neagă categoric orice comportament nepotrivit legat de Epstein și de activitățile îngrozitoare în care acesta era implicat. Domnul Gates nu a vizitat niciodată insula lui Epstein, nu a participat niciodată la petreceri organizate de acesta și nu a avut nicio implicare în activități ilegale asociate cu Epstein.”

Gates a fost întrebat despre cele mai recente documente într-un interviu acordat în februarie postului Nine News din Australia, afiliat CNN.

„Se pare că Jeffrey și-a scris un e-mail lui însuși. Acel e-mail nu a fost niciodată trimis și este, pur și simplu, fals. Nu știu care a fost logica lui. Tot ce îmi amintește este că regret fiecare minut petrecut în compania lui și îmi pare rău că am făcut asta”, a declarat Gates.

El a adăugat:

„Este un fapt că am participat doar la cine. Nu am mers niciodată pe insulă. Nu am cunoscut niciodată femei prin intermediul lui. Cu cât vor apărea mai multe informații, cu atât va deveni mai clar că, deși acea perioadă a fost o greșeală, ea nu a avut nicio legătură cu un astfel de comportament. A fost o greșeală uriașă să petrec timp cu el și să îi ofer credibilitate prin simpla mea prezență”

Cele peste 3 milioane de pagini publicate de Departamentul de Justiție al SUA conțin câteva sute de referiri la Bill Gates, inclusiv numeroase e-mailuri care detaliază programări pentru întâlniri, mese, apeluri telefonice propuse și încercări ale lui Epstein de a organiza întâlniri cu Gates.

Toate interacțiunile documentate dintre Gates și Epstein au avut loc după condamnarea lui Epstein din 2008 pentru infracțiuni legate de prostituție, fie că a fost vorba despre o cină comună în 2010, fie despre o întâlnire în Norvegia, în august 2012.

„Mi-a plăcut foarte mult micul dejun”, i-a scris Gates lui Epstein în decembrie 2014.

Epstein i-a răspuns, spunând printre altele: „ca de obicei, toată lumea te-a plăcut foarte mult”, după care l-a invitat pe insula sa privată, despre care Gates a susținut constant că nu a vizitat-o niciodată. Nu există nicio dovadă că Gates ar fi acceptat invitația.

Înaintea apariției lui Gates pe Capitol Hill, congresmanul democrat Robert Garcia, principalul reprezentant democrat din comisia de supraveghere, a declarat că este „foarte îngrijorător” faptul că Gates a menținut o relație cu Epstein după condamnarea acestuia.