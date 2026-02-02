Bill Clinton ar fi folosit avionul privat al lui Epstein de peste 16 ori. Soții Clinton, la un pas de a fi puși sub acuzare de Congres

Camera Reprezentanților, condusă de republicani, este așteptată să voteze săptămâna aceasta pentru a-i acuza pe Bill și Hillary Clinton. FOTO: Hepta

Publicarea dosarelor Epstein de către Departamentul de Justiție oferă perspective noi asupra modului în care personalul fostului președinte al SUA Bill Clinton a comunicat cu Jeffrey Epstein și cu asociata sa de lungă durată, Ghislaine Maxwell, inclusiv prin schimburi de e-mailuri uneori obscene, potrivit CNN.

Publicarea documentelor vine cu doar câteva zile înainte de un vot așteptat în Congres împotriva soților Clinton, după ce aceștia au respins o citație de a depune mărturie într-o anchetă bipartizană privind cazul Epstein.

Camera Reprezentanților, condusă de republicani, este așteptată să voteze săptămâna aceasta pentru a-i acuza pe Bill și Hillary Clinton de sfidarea Congresului pentru că nu au depus mărturie. Republicanii și chiar unii democrați au votat luna trecută în comisie pentru a-i acuza pe fostul președinte și pe fostul secretar de stat.

Publicarea de vineri a dosarelor Epstein - peste 3 milioane de documente - vine după o serie mai mică, anterioară, din decembrie, care a dezvăluit fotografii nemaivăzute până acum cu Bill Clinton și Epstein împreună. Cele mai recente dosare includ comunicări frecvente între Maxwell - care se află în prezent în închisoare pentru trafic sexual - și angajații lui Clinton între 2001 și 2004. În această perioadă, Bill Clinton a călătorit cu angajații săi în avionul privat al lui Epstein de cel puțin 16 ori, conform unei analize CNN.

Noi dezvăluiri despre legăturile lui Bill Clinton cu Jeffrey Epstein

Numele angajaților lui Clinton din e-mailuri sunt adesea redactate - afișând doar „WJC” în linia destinatarului sau expeditorului e-mailului, ceea ce pare să se refere la biroul lui William J. Clinton după președinție.

Purtătorul de cuvânt al lui Clinton, Angel Ureña, a declarat pentru CNN că Bill Clinton nu a trimis niciunul dintre e-mailurile din dosarele Epstein.

„Nu pot confirma al cui a fost, vă pot spune doar al cui nu a fost: al lui Bill Clinton”, a spus Ureña. „Aș spune că nu a trimis niciodată e-mailuri, dar, în realitate, a făcut-o de două ori în viața sa, ambele ca președinte. O dată fostului astronaut și senator John Glenn, în timp ce orbita Pământul la bordul navetei spațiale Discovery, și o alta trupelor americane care serveau în Marea Adriatică.”

Ureña a mai spus că Clinton „nu avea și nici nu a partajat un dispozitiv, un cont sau o adresă cu nimeni”.

O mare parte din comunicările dintre Maxwell și personalul lui Clinton, analizate de CNN, se referă la logistica călătoriilor și a meselor și, uneori, la invitații de ultim moment adresate fostului președinte însuși. Nu este clar dacă comunicările erau legate de activitatea fundației sau de relațiile personale ale lui Clinton sau ale personalului său.

Într-un e-mail din aprilie 2003, Maxwell a scris la o adresă de e-mail redactată a biroului lui Clinton: „Mă bucur că vii la cină - JE întreabă dacă crezi că lui Clinton i-ar plăcea să vină - anunță-mă.”

Într-un alt e-mail din decembrie 2001, un membru al personalului lui Clinton i-a cerut lui Maxwell numărul de telefon al Prințului Andrew pentru a coordona o ieșire la golf în timpul unei călătorii a lui Bill Clinton în Scoția. Maxwell a răspuns: „Tocmai am vorbit cu Andrew. Nu este în prezent în Scoția, dar va merge la mine. Spune că dacă îi dau un refuz, îl va suna pe Clinton. Doug, vrei să te sune?”

Nu este clar la cine se referă „Doug”, dar un consilier important al lui Clinton la acea vreme era Doug Band.

Într-un alt schimb de replici din 2002, o persoană al cărei nume este redactat i-a scris lui Maxwell de la o adresă de e-mail a lui Clinton: „M-am dus acasă cu cineva pe care l-am mai avut, o văduvă blondă cu sâni mari, de 40 de ani, dacă poți crede asta. Chiar trebuie să mă las de băut.”

Nu există nicio dovadă în dosare că Maxwell i-ar fi trimis personal e-mailuri fostului președinte și invers. Într-un e-mail în care numele expeditorului nu este redactat, Band a spus că el și Clinton au folosit un cont Blackberry.

Un deceniu mai târziu, după ce Maxwell a fost acuzată public că a recrutat și a abuzat sexual fete împreună cu Epstein în 2009, era încă binevenită în cercurile Clinton.

După cum a relatat anterior KFile de la CNN, Maxwell a fost invitată la prestigioasa conferință Clinton Global Initiative din septembrie 2013. Maxwell a fost onorată pentru proiectul său TerraMar, acum desființat, o organizație non-profit pentru conservarea oceanelor.

Disprețul față de Congres

În același timp în care Departamentul de Justiție a publicat documente care arată interacțiunile lui Clinton cu Epstein, republicanii din Cameră s-au ciocnit cu tabăra Clinton timp de luni de zile cu privire la depunerea mărturiei în cadrul anchetei lor.

În timp ce comisia a renunțat la aparițiile în persoană pentru alte șapte persoane care au fost citate în cadrul anchetei sale în curs, președintele Comisiei de Supraveghere a Camerei, James Comer, a insistat ca soții Clinton să se prezinte în persoană pentru interviuri cu ușile închise.

Republicanul a susținut în repetate rânduri că fostul președinte deținea informații specifice relevante pentru anchetă, deoarece Epstein a vizitat Casa Albă, iar Bill Clinton a zburat cu avionul său privat.

Avocații care îi reprezintă pe soții Clinton au afirmat în repetate rânduri în scrisori că au fost identificați pe nedrept și au numit citațiile comisiei pentru mărturia lor „invalide și inaplicabile din punct de vedere legal”.

De asemenea, printre dosarele recent publicate se numără o listă de acuzații de abuz sexual împotriva președintelui Donald Trump, provenite din informații neverificate pe care Departamentul de Justiție le-a întocmit vara trecută. Această listă face referire și la acuzațiile împotriva lui Bill Clinton.

Ambii au negat orice faptă ilicită legată de Epstein. Solicitată să comenteze acuzațiile împotriva lui Trump din documente, Casa Albă a făcut referire la o declarație a Departamentului de Justiție care susține că „această producție poate include imagini, documente sau videoclipuri false sau transmise în mod fals”.

Un purtător de cuvânt al lui Clinton a declarat în repetate rânduri că fostul președinte a rupt legăturile cu Epstein înainte ca finanțatorul să fie acuzat de solicitarea de prostituție în 2006 și că nu știa despre infracțiunile sale. Clinton a negat, de asemenea, că ar fi vizitat vreodată insula lui Epstein.

Clinton și Trump se numără printre numeroasele nume importante incluse în dosarele Epstein publicate de Departamentul de Justiție. După ce Departamentul de Justiție al lui Trump s-a opus publicării dosarelor, Congresul a adoptat anul trecut o lege care impune divulgarea lor. Epstein s-a sinucis în 2019, în timp ce se afla în închisoare, în așteptarea procesului pentru acuzații federale de trafic sexual.