SUA suspendă o lege veche de 100 de ani pentru a ține preţul combustibililor sub control

Guvernul american intenţionează să contracareze creşterea preţurilor la energie prin relaxarea reglementărilor în domeniul transportului maritim. „The Jones Act (N.r. - Legea Jones), care restricţionează transportul maritim al bunurilor între porturile americane, va fi suspendată pentru 60 de zile”, a anunţat miercuri pe X purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, informează DPA, potrivit Agerpres.



„Suspendarea va permite resurselor vitale precum petrolul, gazele naturale, îngrăşămintele şi cărbunele să ajungă liber în porturile americane timp de 60 de zile”, a spus Leavitt.

Aceasta a descris decizia preşedintelui Donald Trump de a emite o derogare drept „un nou pas în eforturile de contracarare a perturbărilor pe termen scurt de pe piaţa petrolieră, din cauza războiului din Iran”.



Legea Jones impune ca transportul de mărfuri între porturile americane să fie realizat exclusiv de nave sub pavilion american. Această lege a fost promulgată în 1920 pentru a proteja companiile americane de transport maritim şi firmele de trading maritim din SUA.



Criticii susţin că această lege face transportul de mărfuri mai scump şi, prin urmare, creşte preţurile plătite de consumatori, deoarece sunt disponibile mai puţine nave pentru transportul de petrol dintr-un port american în altul.



Trump a suspendat, temporar, Legea Jones în 2017 pentru a facilita ajutorul pentru Puerto Rico, un teritoriu american de peste mări.



Din cauza războiului din Iran, traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz este practic blocat. Această strâmtoare este o arteră vitală pentru comerţul internaţional cu petrol şi gaze lichefiate.



Leavitt a declarat anterior pentru Fox News că Washingtonul „nu are nevoie de Strâmtoarea Ormuz pentru energia noastră de acasă”, dar cu toate acestea a spus că ar trebui să fie „deschisă pentru piaţa globală a petrolului şi pentru a stabiliza preţurile”.



Chiar dacă SUA este un exportator net de petrol, preţurile combustibililor au crescut semnificativ în SUA de la începutul războiului din Iran.