Dosarele Epstein. Numele mai multor români apar în documentele desecretizate. O femeie din Iași ar fi primit 30.000 de euro

Miliardarul american Jeffrey Epstein a fost găsit mort în celula lui la data de 10 august 2019. Foto: Getty Images

România apare în noile documente desecretizate din dosarul Jeffrey Epstein. Sunt menționate nume de români în e-mailuri și dialoguri din anturajul acestuia. Documentele fac referire la posibile rețele de recrutare de tinere, plăți și bilete de avion către insula lui Epstein. Apariția acestor nume nu înseamnă insa automat implicare în fapte ilegale. Ancheta este în desfășurare în Statele Unite.

În noul set de documente din dosarul lui Jeffrey Epstein apar mai multe menţionări ale unor români. În documentele desecretizate apar numele mai multor tinere disponibile să ajungă pe insula privată a lui Epstein, infractorul sexual care a declanşat un scandal monstru în Statele Unite ale Americii.

Pe acea insulă aveau loc abuzuri sexuale inimaginabile, la care luau parte oameni politici şi de afaceri din toată lumea, precum Elon Musk, Bill Gates sau prinţul Andrew.

În documente apare şi numele Corinei Tarniţă, o profesoară, doctor în matematică, originară din Craiova, care ar fi intermediat plăţi către un personaj misterios din Iaşi, respectiv 30.000 de dolari.

Într-unul dintre mailurile desecretizate apare şi Roxana, care avea 20 de ani în 2009. Despre ea se spune că este pe jumătate braziliancă, și era menționată ca fiind disponibilă de un colaborator al lui Epstein.

În mai 2010, Epstein îi trimite un mail unui alt miliardar american Tom Pritzker, în care spune că "fata din România pe care ai cunoscut-o la mine acasă locuiește în prezent în Londra, putem să verificăm dacă există o poziție de început într-unul din hoteluri".

De altfel, în alte dialoguri, Epstein sau persoane din anturajul acestuia discută cu o persoană aparent de cetățenie română, căreia îi plătesc bilete de avion pentru a veni pe insula lui Epstein.

Pe listă apare şi Ion Nicola, care se plânge că miliardarul nu i-a plătit nişte lucrări. Ion Nicola pare să fie un zugrav.

Apariţia acestor nume din România nu implică faptul că românii sau persoanele cu origini românești ar fi participat la acţiuni ilegale.