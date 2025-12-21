Femei din România apar în dosarele Epstein. Una dintre ele era din Iași și ar fi primit 30.000 de euro, arată documentele

Miliardarul american Jeffrey Epstein a fost găsit mort în celula lui la data de 10 august 2019. Foto: Getty Images

Departamentul de Justiție al SUA a început să facă publice mii de documente din dosarele legate de Jeffrey Epstein, fost om de afaceri și infractor sexual condamnat, iar unele dintre materiale conțin mențiuni explicite despre România.

Într-unul dintre documente apare un raport intern al echipei de conformitate AML (Anti-Money Laundering) de la JPMorgan, realizat în perioada condamnării lui Epstein din 2008. Raportul susține că, la nivel global, aproape două treimi dintre femeile traficate pentru prostituție proveneau din Europa de Est. În lista țărilor indicate drept surse principale apar Albania, Moldova, România, Bulgaria, Rusia, Belarus și Ucraina.

Același set de documente arată că JPMorgan ar fi avut cunoștință și ar fi deținut indicii privind plăți de peste 1,2 milioane de dolari făcute de Epstein către femei, între 2003 și 2008, din conturile acestuia. Ancheta notează că multe dintre beneficiare aveau nume de familie care sugerează origini est-europene.

Documentul poate fi citit aici

Conform acuzațiilor consemnate în actele analizate, banca ar fi continuat să proceseze astfel de tranzacții ani la rând, inclusiv după ce Epstein nu ar mai fi fost client activ, iar valoarea totală a plăților ar fi ajuns la aproape 3 milioane de dolari.

În documente este menționată și o femeie din România într-un dosar care privește Fundația C.O.U.Q., Inc., o organizație non-profit cu statut scutit de taxe, condusă de Jeffrey Epstein ca președinte, potrivit declarației fiscale a fundației din 2012. Într-un alt fragment citat de anchetatori se arată că, în acea declarație, au fost identificate plăți către femei care însumează peste 30.000 de dolari, inclusiv 137 de plăți către persoane care primiseră bani și din alte conturi controlate de Epstein.

Un alt document indică un transfer de peste 30.000 de euro către un cont deschis la Banca Transilvania, în Iași, aparținând unei românce. Identitatea acesteia a fost însă anonimizată de autoritățile americane. În aceeași notă se menționează că ar fi fost invocate „retrageri mari de numerar” din cont, justificate drept cheltuieli de combustibil în timpul unor călătorii în străinătate, însă anchetatorii ar fi constatat că nu existau chitanțe sau alte documente care să susțină aceste explicații.

Victime ale lui Epstein şi congresmeni denunţă publicarea doar parţială a dosarului de către administraţia Trump

Victime ale lui Jeffrey Epstein şi membri ai Congresului au criticat dur sâmbătă administraţia preşedintelui Donald Trump pentru publicarea doar parţială a uriaşului dosar, din care au fost editate documente şi au fost eliminate fotografii după ce au fost divulgate, scrie Agerpres.

"Suntem foarte dezamăgiţi", a protestat Marina Lacerda, una dintre cele peste 1.000 de presupuse victime ale bogatului finanţator care a murit în 2019 şi care era cunoscut pentru asocierea sa de decenii cu figuri proeminente, inclusiv actualul preşedinte republican Donald Trump şi îndepărtatul său predecesor democrat Bill Clinton (1993-2001). "De ce nu se pot pur şi simplu publica numele care ar trebui publicate?", a întrebat ea la CNN, deplângând anonimizarea multor persoane menţionate în dosare.



Administraţia a început vineri să publice mii de fotografii, videouri şi documente din vasta anchetă Epstein, un caz care afectează preşedinţia Trump la mai bine de şase ani de la moartea finanţatorului newyorkez, care a fost găsit mort în celula sa înainte de a fi judecat pentru infracţiunile sale sexuale. Totuşi, nu totul a fost făcut public până vineri la miezul nopţii, aşa cum prevede legea care a determinat acest efort de transparenţă, iar multe dintre dosarele publicate au fost editate în prealabil, cum ar fi un document judiciar al justiţiei newyorkeze care a fost complet acoperit de benzi negre pe 119 pagini.



"Departamentul de Justiţie al SUA continuă să acopere bărbaţi influenţi care au agresat sau violat fete tinere sau care au participat la petreceri unde aceste fete tinere au fost expuse şi abuzate", a acuzat pe X democratul Ro Khanna, membru al Congresului.



Această critică a fost împărtăşită de colegul său republican Thomas Massie şi de aleasa de extremă dreaptă demisionară Marjorie Taylor Greene, o fostă aliată a lui Trump care s-a îndepărtat de lider din cauza lipsei sale de transparenţă în această chestiune. "Scopul NU a fost protejarea persoanelor expuse politic", a scris ea pe X

Departamentul de Justiţie a respins aceste acuzaţii

"Nu există nicio intenţie de a reţine ceva doar pentru că include numele lui Donald Trump sau al cuiva precum Bill Clinton", a afirmat adjunctul procurorului general, Todd Blanche, la ABC News.

Însă media au dezvăluit că aproximativ o duzină de imagini au fost eliminate din dosar după ce au fost publicate pentru scurt timp.

Sâmbătă seara, Departamentul de Justiţie a promis pe X că "fotografiile şi alte documente vor continua să fie analizate şi editate, în conformitate cu legea şi (...) pe baza noilor informaţii pe care le primim".



O presupusă victimă a lui Epstein, Jess Michaels, a declarat pentru CNN că "nu a putut" găsi nicio înregistrare a declaraţiilor pe care le-a dat FBI-ului.



Opoziţia democrată şi-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la eliminarea uneia dintre puţinele imagini cu Donald Trump publicate vineri. "Dacă ei elimină aceste informaţii, imaginaţi-vă tot ce încearcă să ascundă. Aceasta ar putea fi una dintre cele mai mari muşamalizări din istoria Americii", a criticat liderul senatorilor democraţi, Chuck Schumer.



Această imagine, care prezintă diverse fotografii aranjate pe o piesă de mobilier şi într-un sertar, inclusiv una cu actualul preşedinte, era inaccesibilă sâmbătă, a observat AFP.

Donald Trump şi Bill Clinton sunt amândoi asociaţi cu Jeffrey Epstein, dar jură că nu ştiau nimic despre infracţiunile sale şi susţin că au rupt legăturile înainte ca acesta să fie anchetat de autorităţi.

O fotografie publicată vineri care îl arată pe Bill Clinton în ceea ce pare a fi un jacuzzi, cu o parte din acesta ascunsă de un dreptunghi negru, a fost rapid distribuită de anturajul lui Donald Trump.

Alte personalităţi din politică, afaceri, cinema şi muzică, inclusiv vedetele Michael Jackson, Mick Jagger şi Woody Allen, apar în fotografii.



Afacerea Epstein, dezvăluită în 2019, a implicat numeroase celebrităţi americane şi internaţionale, inclusiv Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, incriminat de una dintre victime, dar care susţine că este nevinovat. Vineri, au fost publicate fotografii inedite cu prinţul britanic căzut în dizgraţie întins în poala a cinci tinere.



Moartea lui Epstein într-o închisoare din New York, în august 2019, declarată oficial drept sinucidere, continuă să alimenteze nenumărate teorii ale conspiraţiei care susţin că a fost ucis pentru a fi împiedicat să incrimineze elitele.



După ce a promis în timpul campaniei electorale că va publica întregul dosar, Donald Trump s-a răzgândit, spunând că este o "farsă" orchestrată de democraţi. Dar în cele din urmă a cedat presiunilor din partea Congresului şi a bazei sale electorale, promulgând o lege a transparenţei în noiembrie. Întrebat vineri, miliardarul newyorkez în vârstă de 79 de ani, al cărui nume apare rar în dosarele publicate, a refuzat să comenteze