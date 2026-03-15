Sancțiunile asupra petrolului rusesc vor fi reintroduse după încheierea crizei din Orient, spune Trump

2 minute de citit Publicat la 11:08 15 Mar 2026 Modificat la 11:26 15 Mar 2026

SUA au suspendat pentru 30 de zile sancțiunile asupra petrolului rusesc blocat pe mare. Sursa foto: Getty Images

Președintele american Donald Trump a declarat, sâmbătă, pentru NBC News că sancțiunile petroliere împotriva Rusiei ridicate temporar „vor reveni imediat ce criza se va încheia”, în contextul în care războiul SUA-Israel împotriva Iranului a intrat în a treia săptămână.

Într-un interviu telefonic, Trump a justificat decizia administrației sale de a relaxa sancțiunile asupra petrolului rusesc invocând nevoia de aprovizionare globală, în condițiile în care Iranul încearcă să blocheze trecerea petrolierelor prin Strâmtoarea Hormuz.

„Vreau să existe petrol pentru lume. Vreau să existe petrol”, a spus Trump, potrivit Kyiv Independent.

Comentariile președintelui american vin la doar câteva zile după ce Departamentul Trezoreriei al SUA a emis o licență temporară care permite unor țări să cumpere petrol rusesc aflat în prezent blocat pe mare, măsură menită să stabilizeze prețurile globale la energie, în timp ce războiul cu Iranul împinge piețele în sus.

Trump nu a precizat dacă administrația sa va prelungi licența după data de expirare actuală, 11 aprilie, în cazul în care conflictul va continua.

Licența temporară vine după o derogare acordată săptămâna trecută, care permite Indiei să cumpere petrol rusesc deja încărcat pe petroliere aflate pe mare, pentru a compensa eventualele probleme de aprovizionare din Orientul Mijlociu.

Deși relaxarea sancțiunilor ar putea crește oferta globală de energie, criticii spun că măsura riscă să submineze eforturile de a pune presiune pe Moscova din cauza invaziei sale pe scară largă în Ucraina, care a intrat în al cincilea an în februarie.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat că ridicarea sancțiunilor ar reprezenta „o lovitură serioasă” pentru Ucraina și „o lovitură de imagine” pentru întreaga lume.

„Cum pot fi ridicate sancțiunile împotriva Rusiei dacă este un agresor?”, a declarat Zelenski în timpul unui briefing cu jurnaliștii pe 10 martie, subliniind că sancțiunile sunt menite să împiedice Moscova să își finanțeze războiul împotriva Ucrainei.

Deși relaxarea sancțiunilor asupra Rusiei a atras critici din partea mai multor lideri occidentali, Trump a evitat să răspundă întrebărilor despre reacția internațională și a dat vina pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru faptul că nu a acceptat un acord de pace cu președintele rus Vladimir Putin.

„Sunt surprins că Zelenski nu vrea să facă un acord. Spuneți-i lui Zelenski să facă un acord, pentru că Putin este dispus să facă unul”, a declarat Trump pentru NBC News.

Rusia a salutat decizia. Negociatorul economic al Kremlinului, Kirill Dmitriev, a declarat că „energia rusească este indispensabilă pentru a reduce cea mai mare criză energetică din lume”.

„Birocrații din UE vor fi curând nevoiți să recunoască această realitate, să admită greșelile strategice și să plătească pentru ele”, a scris Dmitriev pe platforma X.

Moscova a început deja să obțină beneficii financiare din războiul din Iran, câștigând aproximativ 6 miliarde de euro (6,9 miliarde de dolari) în două săptămâni de lupte, potrivit Centrului pentru Cercetare în Energie și Aer Curat.