Incendiu puternic la o biserică monument istoric din Prahova: Oamenii erau la slujbă. Traficul pe DN1 e restricționat

1 minut de citit Publicat la 11:15 15 Mar 2026 Modificat la 11:15 15 Mar 2026

Foto: Antena 3 CNN

Un incendiu a izbucnit, duminică dimineaţă, la o biserică monument istoric din comuna Puchenii Mari, județul Prahova. Aproximatv 120 de persoane s-au autoevacuat.

"Incendiul se manifestă cu flacără deschisă la turlele bisericii, existând degajări de fum însemnate cantitativ, afectând o suprafaţă de aproximativ 200 de metri pătraţi. Din interior s-au autoevacuat un număr de aproximativ 120 persoane", anunţă ISU Prahova.

Biserica parohială este monument istoric.

La faţa locului intervin pompierii militari din cadrul Detaşamentului 2 Ploieşti cu 3 autospeciale de stingere, o autoscară şi o ambulanţă SMURD, iar în sprijin, acţionează şi o autospecială de stingere din cadrul Punctului de Lucru Balta Doamnei.

Cauza probabilă a incendiului va fi stabilită la finalizarea intervenţiei.

Restricţii de trafic pe DN 1 din cauza incendiului

Traficul rutier este restricţionat, duminică dimineaţă, pe DN 1, din cauza unui incendiu izbucnit la turla bisericii din localitatea Puchenii Moşneni.

Astfel, pe sensul de deplasare Bucureşti - Ploieşti, circulaţia se desfăşoară restricţionat, pe o singură bandă, anunţă Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova.

Şoferii sunt sfătuiţi să reducă viteza în zona intervenţiei, să respecte semnalele şi indicaţiile poliţiştilor rutieri, să păstreze o distanţă de siguranţă faţă de autovehiculul din faţă şi să evite oprirea sau staţionarea în apropierea locului intervenţiei, pentru a nu îngreuna accesul echipajelor de urgenţă.