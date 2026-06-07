Alertă lângă Cernobîl: O dronă rusească a distrus un depozit de combustibil nuclear uzat. A izbucnit un incendiu uriaș

2 minute de citit Publicat la 16:53 07 Iun 2026 Modificat la 17:33 07 Iun 2026

Alertă lângă Cernobîl: O dronă rusească a distrus un depozit de combustibil nuclear uzat. Foto: Getty Images

O dronă rusească de tip Shahed a avariat serios o clădire folosită pentru depozitarea combustibilului nuclear uzat, situată în apropierea centralei nucleare dezafectate de la Cernobîl, într-un atac pe care președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a descris drept deliberat și „extrem de josnic”, scrie The Guardian.

Deși structura - clădirea de recepție a depozitului de combustibil - era goală la acel moment, vizarea acestui obiectiv sensibil pare să fi fost un mesaj direct din partea Moscovei, în contextul intensificării bătăliei atacurilor aeriene cu rază lungă de acțiune, în care au fost lovite locații importante de ambele părți.

„În acest moment, nu există o creștere a limitelor de siguranță radiologică. Există însă, în mod clar, o creștere a aroganței deja uriașe a Rusiei”, a declarat Volodimir Zelenski după atacul care a avut loc în jurul orei 2 dimineața. „A fost o infrastructură critică. Și un atac rusesc extrem de josnic”.

Zelenski urma să se întâlnească duminică cu Keir Starmer, Emmanuel Macron și Friedrich Merz la un summit la Londra pentru a discuta despre conflictul aflat în desfășurare.

Andrii Sîbiha, ministrul ucrainean de externe, a scris pe platforma X: „Nu este prima dată când forțele ruse pun în pericol instalațiile nucleare ucrainene. Șantajul nuclear și amenințările Rusiei la adresa siguranței nucleare sunt sistemice, deliberate și inacceptabile”.

Depozitul de combustibil uzat se află la aproximativ 14 kilometri de centrala de la Cernobîl, locul celui mai grav accident nuclear din istoria lumii, produs în 1986.

Un incendiu care a cuprins aproximativ 40 de metri pătrați a izbucnit după atacul de duminică și a fost ulterior stins. Nu au existat victime în rândul personalului. Energoatom, operatorul nuclear de stat, a precizat că nivelul radiațiilor la fața locului a rămas în limite normale.

Anunțul AIEA

Agenția Internațională pentru Energie Atomică a anunțat că experții săi se pregătesc să viziteze locul și că, deși atacul a provocat daune semnificative, nivelul radiațiilor la fața locului a rămas în limitele stabilite.

Depozitul centralizat pentru combustibil nuclear uzat este conceput pentru a asigura stocarea pe termen lung a combustibilului provenit de la centralele nucleare din Ucraina.

Sâmbătă, un atac ucrainean cu rază lungă de acțiune a vizat orașul istoric naval Kronstadt, de lângă Sankt Petersburg, chiar în timp ce forumul economic de profil înalt al orașului se încheia.

Ministerul rus al Apărării a declarat duminică că sistemele sale de apărare aeriană au doborât 500 de drone ucrainene în ultimele 24 de ore, potrivit agenției de presă Interfax.

Kremlinul a amenințat că va escalada atacurile sistematice asupra unor puncte cheie, inclusiv asupra centrelor de decizie din Ucraina. Rusia nu a comentat public atacul asupra facilității de la Cernobîl.

În februarie 2025, o dronă de atac rusească a avariat arcul de izolare de deasupra reactorului de la Cernobîl, distrus în explozia din 1986. Rusia a negat responsabilitatea.

Energoatom a declarat: „Atacul asupra unei facilități de infrastructură nucleară a arătat din nou lumii adevărata față a regimului de la Kremlin, care pune în mod deliberat în pericol siguranța nucleară și radiologică”.

Kievul și Moscova s-au acuzat reciproc și de atacarea centralei nucleare Zaporojie din sud-estul Ucrainei, aflată sub ocupație rusă, cea mai mare din Europa.