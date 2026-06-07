Ucraina a construit peste 820 de kilometri de tuneluri anti-drone, de la începutul anului. Cum arată și cum funcționează

2 minute de citit Publicat la 16:27 07 Iun 2026 Modificat la 16:42 07 Iun 2026

Ucraina a construit peste 820 de kilometri de tuneluri anti-drone, de la începutul anului. Foto: Profimedia Images

Ucraina a construit, de la începutul anului 2026, aproximativ 822 de kilometri de infrastructură de protecție împotriva dronelor de-a lungul rutelor logistice din apropierea frontului și a reparat peste 170 de kilometri de drumuri avariate în regiunile afectate de război, a anunțat ministrul transformării digitale, Mykhailo Fedorov, potrivit euromaidanpress.

Numai în luna mai, Serviciul Special de Transport al Ucrainei a construit 211 kilometri de noi segmente protejate împotriva atacurilor cu drone.

Atacurile frecvente ale dronelor FPV și ale dronelor de recunoaștere rusești, care vânează vehicule ucrainene la distanțe de 15-30 de kilometri de linia frontului, au determinat Ucraina să dezvolte o infrastructură permanentă destinată protejării deplasărilor și transporturilor pe propriul teritoriu.

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Cum funcționează sistemul de protecție

Protecția anti-drone instalată pe drumurile din apropierea frontului constă, în general, în tuneluri acoperite cu plase, structuri metalice de tip baldachin realizate din plasă de sârmă și bariere întărite amplasate deasupra sau de-a lungul șoselelor aflate în raza de acțiune a operatorilor ruși de drone FPV.

Aceste construcții sunt concepute pentru a intercepta dronele înainte ca acestea să lovească vehiculele, permițând astfel camioanelor de aprovizionare, ambulanțelor și convoaielor militare să circule pe tronsoane care altfel ar fi extrem de periculoase.

Lucrările realizate în mai 2026

În luna mai, Ucraina a refăcut 38 de kilometri de segmente protejate care fuseseră avariate și a reparat 115,5 kilometri de drumuri obișnuite din zonele apropiate frontului.

Construirea de noi tronsoane, întreținerea celor existente și reparațiile permanente reflectă realitatea de pe teren, unde atacurile rusești degradează constant infrastructura, chiar în timp ce aceasta este extinsă.

„Fiecare kilometru protejat înseamnă o logistică mai sigură, aprovizionare mai rapidă, evacuarea răniților în condiții mai bune și deplasări militare mai sigure, chiar și sub amenințarea permanentă a atacurilor cu drone”, a declarat Fedorov.

Campanii similare de ambele părți ale frontului

În același timp, atacurile ucrainene asupra infrastructurii logistice rusești au determinat Moscova să impună restricții asupra transportului civil pe unele dintre principalele șosele din teritoriile ocupate.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, autoritățile ruse au suspendat cursele regulate de autobuz pe traseul R-280 „Novorossiya” și pe autostrada R-150 Belgorod–Mariupol, după atacuri cu drone ucrainene.

În timp ce Rusia încearcă să limiteze circulația în anumite zone, Ucraina investește în infrastructură fizică - plase, bariere și structuri de protecție - pentru a-și menține funcțională rețeaua logistică în condițiile amenințării permanente reprezentate de drone.

De altfel, și Rusia a început să instaleze sisteme de protecție împotriva dronelor la unele obiective strategice. Un exemplu este depozitul petrolier Velikolukskaya Oil Depot, unde au fost montate plase anti-drone.