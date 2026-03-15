Formula 1: Kimi Antonelli a câștigat prima sa cursă: Marele Premiu al Chinei. McLaren, cu probleme la ambele mașini, nu a participat

Kimi Antonelli și Toto Wolff. Foto: Getty Images

Ialianul Kimi Antonelli, care a devenit cel mai tânăr pilot care obține pole position într-un Grand Prix de Formula 1, a câștigat Marele Premiu al Chinei, obținând astfel prima sa victorie din carieră. McLaren nu a participat la cursă, după ce s-au descoperit probleme atât la monopostul lui Lando Norris, cât și la cel al lui Oscar Piastri. Ultima oară când McLaren nu a luat startul cu nicio mașină a fost în 2005, când echipele care foloseau anvelope Michelin au boicotat cursa pe motive de siguranță.

Kimi Antonelli, pilotul de 19 ani al celor de la Mercedes, a câștigat Marele Premiu al Chinei după o cursă spectaculoasă. În spatele său s-a clasat George Russell, podiumul fiind completat de Lewis Hamilton. Max Verstappen a fost nevoit să abandoneze în ultimele tururi, din cauza unor probleme apărute. Max Verstappen s-a aflat, majoritatea cursei, pe locul 6, la o distanță constantă de 2 secunde față de pilotul Haas, Oliver Bearman.

Pe lângă McLaren, piloții care nu au participat au fost Bortoleto și Albon, iar cei care au abandonat din diverse motive au fost Lance Stroll, Fernando Alonso și Max Verstappen.

Astfel, piloții care au obținut puncte pe circuitul din Shanghai sunt:

Kimi Antonelli Geroge Russell Lewis Hamilton Charles Leclerc Oliver Bearman Pierre Gasly Liam Lawson Isack Hadjar Carlos Sainz Franco Colapinto

Următoarea etapă, Marele Premiu al Japoniei, va avea loc în weekend-ul 27-29 martie, după care va fi o pauză până la Marele Premiu din Miami, din 1-3 mai, din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Marele Premiu al Bahrainului și Marele Premiu al Arabiei Saudite, care aveau loc în aprilie, au fost anulate.