Nazare anunţă că datoria de 680 de milioane de euro a României către Pfizer înseamnă 0,2% din PIB. "În plus, dobânzile curg zilnic"

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Foto: Alexandru Nazare / Facebook

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunţat că, după ce a pierdut procesul cu Pfizer, iar suma de plată este 680 de milioane de euro, România trebuie să achite acum şi dobânzi penalizatoare de 2,5 milioane de euro, până ajunge la o înţelegere cu compania farmaceutică. "Ce pot spune este că, de la momentul pierderii procesului, facem eforturi continue pentru a diminua impactul acestuia asupra bugetului de stat şi, în consecință, asupra banilor cetățenilor", a transmis Nazare, care a explicat şi ce soluţii ar avea Guvernul, ca să rezolve acest caz.

"România a pierdut procesul, iar suma de plată este de aproximativ 680 de milioane de euro, adică peste 3,4 miliarde de lei. În termeni bugetari, vorbim despre aproape 0,2% din PIB – o presiune serioasă într-un an cu mari eforturi pentru reducerea deficitului.

În plus, după pierderea procesului, dobânzile curg zilnic: aproximativ 81.000 de euro pe zi, adică aproape 2,5 milioane de euro pe lună.

Nu pot intra în detaliile negocierii cu Pfizer. Există un regim de confidențialitate pe care trebuie să îl respectăm. Într-un dosar de această dimensiune, orice declarație publică făcută imprudent poate afecta poziția României.

Ce pot spune este că, de la momentul pierderii procesului, facem eforturi continue pentru a diminua impactul acestuia asupra bugetului de stat şi, în consecință, asupra banilor cetățenilor.

Am inițiat discuțiile necesare, precum şi corespondența cu reprezentanții Pfizer, am avut o întâlnire la Washington şi continuăm să ne coordonăm cu Ministerul Sănătății, cu instituțiile din Polonia - stat aflat intr-o situație similară - și am deschis un dialog tehnic cu Comisia Europeană", a postat Nazare pe Facebook.

Ce alternative are România în negocierile cu Pfizer

"Obiectivul este să reducem cât mai mult consecințele asupra bugetului. Căutăm o soluție mai bună decât plata integrală imediată: fie printr-o formulă care să limiteze presiunea bugetară, fie prin produse medicale de care sistemul de sănătate are nevoie, în locul unor vaccinuri care nu mai sunt necesare României.

Trebuie, în acelaşi timp, să menținem un nivel de realism. Negocierea este una dificilă, pentru că vine după un verdict nefavorabil. Facem tot ceea ce ține de noi, dar rezultatul nu depinde doar de partea română.

Acest dosar arată cât de scump poate deveni un angajament luat fără o evaluare corectă a nevoilor reale. În 2021 am avertizat, în scris și în Guvern, că dozele cumpărate în exces pot genera costuri mari pentru România.

Astăzi trebuie să gestionăm consecințele: să apărăm România în apel, să limităm pierderile și să protejăm bugetul cât se mai poate", a mai afirmat Nazare.